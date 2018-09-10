美国威胁不起作用？！俄叙决意发动叙内乱“最后一战”

叙利亚冲突的最后一场重大战斗似乎已经 “ 箭在弦上 ” 。尽管美英法军队 “ 磨刀霍霍 ” ，海空力量部署到位蓄势待发，但是俄罗斯和叙利亚并不为所动，伊德利卜的空袭照旧，地面部队摩拳擦掌誓要彻底端掉 “ 恐怖分子的老窝 ” （克里姆林宫发言人用词）。联合国叙利亚问题特使德米斯图拉表示，一场 “ 战争风暴 ” 正在集结。





3 日，特朗普发推文警告叙利亚政府、俄罗斯和伊朗，不要 “ 鲁莽攻击 ” 被反对派武装占领的伊德利卜。国务卿蓬佩奥也曾警告，美国会把对伊德利卜的攻击视作叙利亚内战的升级。





紧接着在 4 日，俄罗斯 4 架战机轰炸了伊德利卜省 “ 征服阵线 ” 目标，也算是用实际行动给特朗普的答复吧。值得一提的是，这次俄军空袭的是 “ 征服阵线 ” 仓库以及无人机出没区域，据俄官方披露， 8 月上半月从此地起飞袭击俄军基地并被击落的无人机就多达 16 架。





4 日，克里姆林宫发言人就特朗普推文内容表示，美方警告忽视了伊德利卜局势的危险影响，那里盘踞着 “ 相当多一批恐怖分子 ” 。联合国叙利亚问题特使德米斯图拉曾证实，目前集结在伊德利卜地区的联合国认定的恐怖组织成员及家属共约 1 万人。





自 8 月底以来，美军要对叙利亚政府军动手的征兆几乎从未间断。一方面美英法等国高层不断放风表示叙利亚政府军可能在伊德利卜使用化武，并强硬表示若 “ 化武袭击重演 ” 将发动 “ 适当报复 ” 。





另外美英法也加紧军事打击准备， “ 苏利文 ” 号驱逐舰抵达波斯湾、 B-1B 轰炸机部署至卡塔尔的乌代德空军基地、以 “ 哈里 · 杜鲁门 ” 号核动力航母为首的分舰队进入叙利亚周边海域。美国有线电视新闻网甚至还披露了美军拟定攻击的叙利亚政府目标，可以说用意是昭然若揭。





据俄罗斯《观点报》报道，俄海空军在该地区的部署也是针锋相对。俄海空军在叙利亚沿海进行大规模演习，而且地点就在美国舰队最便于发动攻击的水域。演习内容包括防空、反潜以及反舰等，而叙利亚反对派武装肯定没有潜艇、军舰和战机。至于军演目的，俄中东和中亚国家研究中心主任谢苗 · 巴格达萨罗夫说的更直白： “ 防止任何人做蠢事，比如从驱逐舰上向叙政府军发射巡航导弹 ” 。





眼下看来，似乎没有什么事能动摇俄罗斯和叙利亚政府发动全面攻击的决心。俄罗斯和叙利亚政府已经明确表示，进攻不可避免，宜早不宜迟，除非反对派武装投降。





尽管在地中海的俄军与美军比拼硬件，颇有些 “ 叫花子与龙王比宝 ” 的意味，但俄军集结的力量是为了最大限度地阻挠美国对叙利亚政府军发动袭击，而并非真的要和美军来一场海空大战。





而且就目前美国政府高层的发言判断，美军发动袭击的意愿似乎正在消退。特朗普在推特上的表态，与其说是 “ 警告 ” ，其实更像 “ 建议 ” 。而美国常驻联合国代表黑利的讲话同样 “ 直截了当 ” ，她宣称： “ 如果他们（指俄叙联军）打算继续恢复对叙利亚的控制，他们可以去做但是不能用化学武器。 ”





法新社评论称，这个声明看起来意味着美国已经对叙利亚政府军进攻伊德利卜省开了 “ 绿灯 ” ，唯一条件是不要使用化学武器。





另外，战争总是要由地面战来收尾，退一步讲即便是美军用导弹袭击叙利亚政府军，只要西方的地面部队不介入，也几乎无法逆转叙利亚政府军一方赢得伊德利卜战役的大势。





伊德利卜之战是叙利亚冲突以来的最后一场重大战斗，那么这场血战就真的已经无可挽回了吗？俄罗斯和叙利亚给出了和平选项 ——“ 反政府武装投降 ” ，虽然希望渺茫但也并非全无可能，和平之匙就握在土耳其手中。而且联合国也在积极斡旋，毕竟包围圈里还有 290 多万平民。





土耳其在伊德利卜有着巨大影响力，该地区的大量武装组织系由土耳其扶持，而且伊德利卜的冲突降级区也是由俄土伊三国敲定，而由土耳其主要负责监督的。这也是为何叙利亚政府军和俄军在俄土伊领导人会晤前暂停了全面进攻。





7 日俄土伊三国领导人会晤就将上演，土耳其正陷入经济困境并且与美国关系紧张，如果指望土耳其作出让步，可能没有比现在更好的时候了。土耳其的核心诉求是在叙利亚北部压制库尔德武装，这似乎也可以等同于保持其在该地区的武装力量。





如果提议在俄叙包围圈中让出一个通道，放土耳其支持的武装人员撤到叙利亚北部其他土耳其控制区，首先土耳其的安全利益是可以得到保全的，而且在面子上也是有台阶可下的，尽管指望 “ 除恶务尽 ” 的巴沙尔或许有不满，但是希望花小钱办大事的俄罗斯可能非常乐见。在长期的轰炸以及重兵围城之后，这样的行动极有可能引起示范效应，最终俄叙兵不血刃赢下伊德利卜之战。这样的案例曾在叙利亚冲突中一再上演。





俄罗斯和叙利亚已经铁了心要赢下这

“

最后一战

”

，也做好了

“

血战

”

的准备。但是如果在土耳其和俄罗斯的合作下，最终和平解决了伊德利卜省的问题，对于深陷战火

7

年的叙利亚民众、尤其是在重围中的

290

万平民来说，善莫大焉。

Twitter

sgnypost





