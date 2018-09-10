纳吉：私邸和柏威年公寓巨款 败选后官员转移过来

前首相拿督斯里纳吉表示，首相敦马哈迪在首次掌政期间开始，巫统主席都会在大选期间持有巨额现款，以用作竞选开销；而警方在其私邸和柏威年公寓充公的现款，皆是大选后才从首相办公室和官邸转移过来，而非原本就存放在该处的资金。





转移资金时被盗 350 万





纳吉也证实，反贪会在上个月逮捕的涉嫌盗取 350 万令吉的 17 名首相署保安员，是在转移这笔资金期间，从中盗取的款项。





纳吉今日再次在脸书撰文指出，巫统主席的其中一项责任，就是管理党的所有资产，包括接受商人、个人、非政府组织和公司的政治捐款。





“ 巫统主席也负责在选举期间转移和支付党的开销，而这个权力已在巫统党章上阐明，并且是敦马哈迪时代以来的普遍情况。 ”





敦马卸任后交 14 亿予阿都拉





纳吉透露，时任副首相丹斯里慕尤丁也曾在 2015 年 9 月 6 日的最高理事会议中承认此事，并且没有对首相的这个特别权力提出质疑，因为这是长久以来就已经实践的情况。





随后，纳吉也在脸书发布慕尤丁承认此事的音频。





纳吉补充，马哈迪也曾亲自公开承认，在卸任党主席后移交一笔 14 亿令吉的现款予继任者敦阿都拉。





他强调，自己曾经提议成立一个管制政治献金的法案，但却遭到当时的民联所拒绝，因此接收政治捐款显然没有违反国家的任何法律。





他表示，国阵在大选期间获得商家和个人的捐款，大部份都是现金，所以也是用相同的现金方式分发给全国 222 个国会选区和 505 州选区的候选人作为竞选基金。





纳吉指出，马哈迪建立首相办公室和首相官邸时，也在两个地点建设保险库和保险箱，以作为收藏政治捐款的用途。





纳吉表示，国阵在 509 大选意外落败后，这两个地点存放的现款即被官员转移至吉隆坡柏威年的一间公寓内，以做下一步的安排；而在转移这笔款项的过程中，负责运送的数名官员也趁机偷走 350 万令吉，并已遭到反贪会揭发和逮捕。





未处理资金前被警方充公





纳吉坦承，国阵尚未来得及做出决定如何处理有关资金时，收藏现款的公寓即遭到警方突击和充公。





他重申，马哈迪清楚首相办公室在大选期间存有大笔的现款，因为马哈迪担任巫统主席和首相时期亦是这么做。





此外，首相署官员将资金从首相办公室转移至柏威年公寓也非一项秘密，因此警方也肯定知道该公寓藏有大笔现款。





“ 这笔资金是属于党的资金；因此，巫统已准备好律师团队，和有关当局谈判索回这笔资金。 ”





他指出，若非大选期间，柏威年公寓、住处或首相办公室都不会存有如此庞大的资金。





27 国货币为出国后余款





纳吉解释，警方所充公的 27 国货币，则是自己出国旅游或公干时，剩余的款项。





“ 任何经常出国旅游和工作的人，住家肯定会有一些没用完的外国货币，我和我的家人也不例外。 ”





纳吉补充，这些被充公的现款当中，外国货币仅占据了非常少的数额。





全国警察商业罪案调查总监拿督斯里阿马星之前透露，警方在纳吉私邸搜获的现金总额共 1 亿 1400 万令吉；不过，阿马星并未宣布当中的外币数额有多少。





不满警方拒退还现款





他表示，自己曾经针对此事向许多本地媒体做出澄清，而自己决定在社交媒体长篇大论针对事件做出解释，是因为警方始终拒绝退还这笔现款。





“ 如果没有对被扣押的资产做出指控，则必须在 3 个月后依法退还。 ”





纳吉透露，自己也将在较后针对被充公的金饰和手提包做出解释。（星洲网）





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