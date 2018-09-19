日媒：贸易战导致世贸组织机能严重下降 日本应就其改革发挥领导力

《日本经济新闻》9月11日刊载题为《贸易战导致世贸组织机能严重下降 日本应就其改革发挥领导力》的文章称，应该摸索建立21世纪国际贸易新秩序，这一秩序能够参与的不仅有政府，还有广泛的利益相关者，而且这一秩序能适应经济和社会变化而继续发展。
文章称，以往美国一直采取征收反倾销税和抵扣补贴关税的方式，来作为贸易限制措施。这些措施基本上是被世界贸易组织（WTO）协定所认可的合法措施。而现在，特朗普政府接连启动的措施被怀疑是否符合世贸组织协定。
文章称，关于贸易摩擦，世贸组织争端解决机制恐怕不能发挥作用。原因有两个。首先是堪称世贸组织争端解决机制的“最高法院”上诉机构陷入了危机。相当于“法官”的上诉机构委员本由7人担任，但其中3个委员空缺。要任命委员需要所有成员一致同意，但美国拒绝同意。
文章称，围绕基于《1962年贸易扩展法》232条款加征关税的争端，包含着安保这一极其敏感的问题。美国曾经主张，涉及安保的贸易争端不应该由世贸组织争端解决机制来审议。对此，欧盟反对以安保为借口滥用贸易限制措施，认为应该由世贸组织来解决争端。
文章称，欧盟的立场是对的，但涉及安保的贸易争端，历来都不曾交由世贸组织争端解决机制来处理，是“潘多拉的盒子”。假如由世贸组织争端解决机制来处理，基于《1962年贸易扩展法》232条款加征关税被认为不符合世贸组织协定，那就会加快美国脱离世贸组织的速度。
文章称，基于《1962年贸易扩展法》232条款对汽车加征关税的可能性也存在，所以对于日本来说不能隔岸观火。不仅如此，支撑第二次世界大战后世界经济发展的国际贸易秩序正面临危机。日本应该怎么办呢？
文章认为，短期来说，最大的目标是避免对汽车加征关税。从长远来说，期待日本为维持和发展基于规则的国际贸易秩序而发挥领导作用。在利用争端解决机制等世贸组织现有制度的同时，还需要主导世贸组织改革。虽然已有各种改革方案被提出，但缺乏的是实现改革的政治意志。
文章称，最后，应该不被现存的世贸组织和自贸体制所束缚，而要开始就新的贸易秩序应有方式进行讨论。
文章称，应该摸索建立21世纪国际贸易新秩序，这一秩序能够参与的不仅有政府，还有广泛的利益相关者，而且这一秩序能适应经济和社会变化而继续发展。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost