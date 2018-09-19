俄前外长：打“俄罗斯牌”的纸牌屋站不住

《俄罗斯报》9月7日刊载俄罗斯国际事务委员会主席、俄罗斯前外长伊戈尔·伊万诺夫题为《国际博弈中的“俄罗斯牌”》的文章称，就让那些爱打“俄罗斯牌”的人们继续热情地构建他们的政治纸牌屋吧。历史经验表明，这样的屋子不太可能经久耐用。
文章称，近年来，俄罗斯一直是国际社会关注的焦点——频频出现在报纸头条新闻和电视报道里，成为全世界舆论争论的焦点。似乎只应该为如此受欢迎的程度感到高兴。然而，这种关注越来越频繁地蒙上了明显有害的色彩：各种政治力量大打“俄罗斯牌”，目的是实现自己的、有时是非常自私自利的内政或外交政策目标。
谋求眼前利益是主因
文章称，与此同时，上述情形不仅牺牲了俄罗斯本身的利益，而且牺牲了国际稳定的利益、真理的利益，乃至损害了基本的逻辑和常识。仅举数个近期的例子。在华盛顿，在几乎彻底收缩与莫斯科关系的环境下，“俄罗斯牌”已经成为共和党和民主党之间争夺权力的共同工具。双方都酷爱提出和通过旨在更严重激怒俄罗斯领导人的各种法案和决议。
文章称，在基辅，“俄罗斯牌”差不多成了国家自我肯定的主要王牌，以及为当前乌克兰领导层对尖锐的社会和经济问题束手无策一事开脱的主要论据。因此对基辅当局而言，与莫斯科保持高度紧张关系至关重要。
文章称，怎么也忘不掉昔日强盛的伦敦，试图为英国在日渐形成的世界格局里找到新的一席之地。找谁来较劲呢？退出欧盟对英国与许多欧洲国家的关系造成了相当大的损失。英国充当反俄联盟的领导人并呼吁伙伴们与“俄罗斯干预的受害者”团结起来，以便在某种程度上转移人们对痛苦而又不是非常成功的“欧洲式离婚”的注意力。
文章称，在一些欧洲国家，民粹主义政党也在踊跃打出“俄罗斯牌”，为本国因反俄制裁支付的费用讨价还价。与此同时，它们没有提出与俄罗斯发展关系的任何经过思考的长期愿景，如果它们上台，那么它们根本不会收敛对这个话题的兴趣，继续将其当作与布鲁塞尔就其他对自己来说更重要问题进行交易的王牌。
文章称，将“俄罗斯牌”纳入外交资源库的国家和政治力量的清单还可以继续列下去。不幸的是，清单还在变得越来越长。而且打“俄罗斯牌”的不仅是我们的邻国，还有与我们相距甚远的国家。
文章认为，为什么“俄罗斯牌”恰恰是今天如此受欢迎？应当注意到，在未来几年甚至几十年内，由于新的稳定世界秩序尚未形成，国际关系将处于不断动荡的状态。这种局面对那些善于谋取眼前利益的政客来说是一个有利的环境。
俄反击应当有理有力
文章称，俄罗斯该怎么做？我们对打“俄罗斯牌”的政治赌棍该作何回应？
文章称，首先，应当清楚地意识到，这里指的是赌棍——虚伪而且在很大程度上毫无原则的政客，他们企图努力耍弄当前的政治局势。但无论如何，“俄罗斯牌”对他们来说只不过是一种便利的工具，可以让他们操纵本国民众的情绪，或者在其他世界政治议题上施加压力。
文章称，其次，将“俄罗斯牌”从政治投机者手中剔除的最佳方式是俄罗斯保持与具体国家或国家集团关系的经过周密考量的、长期和有持续性的战略。
文章称，再次，不要忘记：任何挑衅只有在它令人屈服时才能被认为是成功的。
文章称，最后，对抗反俄攻击一事很大程度上取决于俄罗斯媒体对它们的反应。有时给人造成的印象是，似乎我们的一些出版物和电视台确实在期待这类挑衅，并呼吁国家领导人作出最强硬的回应。这种做法不仅在俄罗斯社会舆论中制造了一个错误的观念，即俄罗斯周边的敌人圈在不断收紧，我们必须为最坏的情况做好准备，而且从客观上刺激当局时而采取情绪化和仓促的行动。反击当然是必须的，但不该通过言语，而是应当有理有力地立足于基于国家长远利益的论据。匆忙行事至少是不合适之举。
文章认为，就让那些爱打“俄罗斯牌”的人们继续热情地构建他们的政治纸牌屋吧。历史经验表明，这样的屋子不太可能经久耐用。
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