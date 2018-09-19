苹果担忧成美中贸易战炮灰

中美贸易紧张关系让一系列行业的公司感到不安，但在世界最大的两个经济体之间的经济宿怨升级之际，苹果公司这一技术巨头对美国和中国的严重依赖使其尤其容易受到影响。
由于苹果几乎所有产品都在中国组装，它的手表、AirPods耳机和其他设备很容易受到特朗普政府计划扩大针对进口中国商品的关税范围的影响——苹果本月早些时候曾就这一风险发出过警告。
如果中国官员坚持采取报复性措施，限制对美国制造商至关重要的材料、设备
和零部件的销售（据《华尔街日报》16日报道，北京正考虑采取这一措施），这种依赖还可能使iPhone手机和其他设备变得易受冲击。
这两个国家出台新措施的时机对苹果来说可能尤其不利。本周，苹果开始发售三种新款iPhone中的两款和新款智能手表。预计这些新设备将在今年最后三个月帮助推高苹果的销售额，而圣诞节购物潮将为苹果带来约1/3的年收入。
美国技术研究企业穆尔洞察和战略公司的分析师马克·韦纳说，中国扬言要采取的报复性措施“可能具有相当大的破坏性”。他说，
苹果应该拥有足够的iPhone和智能手表关键部件库存，以便在假期维持生产，但从长期看，中国的报复“可能是一个严重问题”。
苹果首席执行官蒂姆·库克敦促特朗普避免贸易战，称这会损害美国企业的利益。库克7月与分析人士通电话时表示乐观，认为贸易争端将“得到解决”，因为每个国家都需要对方来实现繁荣。
但苹果本月初在提交给美国贸易代表的一份文件中说，美国政府计划对价值2000亿美元的中国商品征收关税将影响到苹果智能手表和AirPods无线耳机。
英国IHS马基特公司称，在美国，目前征收10%关税的计划将使中国产的苹果手表系列3的进口成本在约115美元的基础上增加逾11美元。分析人士说，苹果要么自己消化摊在这款设备（零售价为269美元）和AirPods 等其他产品上的类似费用，要么将成本转嫁给零售商和消费者。
拟征收的关税以及对价值约500亿美元的进口中国商品已征收的关税不会影响到iPhone，而iPhone占苹果总销售额的2/3左右。如果特朗普政府贯彻此前的威胁——即扩大征税范围，对价值5000亿美元的进口中国商品或美国进口的几乎所有中国商品征税——那么iPhone的价格可能会发生变化。
美国桑福德-伯恩斯坦公司分析师托尼·萨科纳吉说，中国可能会进行报复，这是一大风险。在华销售额约占苹果总收入的1/5，贸易专家和分析人士早就担心中国可能会提高对iPhone和其他商品征收的增值税（目前为16%）。
萨科纳吉表示，采取措施阻止供应商向苹果交付关键零部件“体现了最坏的情况”。他说，苹果公司在中国的供应链十分稳固，“短期内没有变通方法”。
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