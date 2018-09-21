支持率历史最低 过半美国人认为特朗普政府不称职

美媒称，一项新民调显示，大多数美国人认为特朗普总统领导的政府不称职，他们相信调查记者鲍勃·伍德沃德的一本书以及一位匿名政府高官的评论文章中的负面描述。
据美国《新闻周刊》网站9月19日报道，阿克西奥斯新闻网站和美猴调查公司19日联合发布的一项民调显示，在接受调查的美国成年人中，45%的人认为特朗普政府称职，而55%的人说，他们相信伍德沃德撰写的《恐惧：白宫里的特朗普》一书以及上述评论文章中的描述。
伍德沃德在他的书中写道，特朗普的内部圈子常常要抑制他的冲动行为，避免给他本人和美国带来灾难。
报道称，与此同时，那位匿名政府高官在评论文章中写道：“我为总统工作，但我本人以及志同道合的同事都发誓，要阻止特朗普把他的部分安排和最差劲的想法付诸实施。政府内部有人在进行无声的抵抗，他们选择将国家置于首位。”
报道还称，在另外一项民调中，许多美国人表达了对特朗普在白宫工作的不满。538网站的民调显示，特朗普的支持率最近出现了下跌，与其他总统任期的同一时间相比，特朗普的支持率是历史上最低的。
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