世界反兴奋剂机构：解除俄反兴奋剂机构的3年禁令

据塔斯社消息，世界反兴奋剂机构执行委员会于 9 月 20 日在塞舌尔召开会议，世界反兴奋剂机构（ WADA ）当天宣布解除对俄罗斯反兴奋剂机构（ RUSADA ）的三年禁令。





世界反兴奋剂机构主席克雷格 - 里迪在会上称， “ 这个决定形成前期，我们制定了非常详细的时间表。按照时间表的进度， WADA 必须能够掌握莫斯科的实验室的数据和样本。 ”

上周，俄罗斯体育部向世界反兴奋剂机构递交了一份文件，内容大致是承认俄罗斯体育界存在的禁药问题，这也意味着他们接受了《迈凯伦报告》调查结果以及《施密德报告》。此外，俄罗斯方面还承诺将储存在莫斯科实验室的数据和样本经由一位独立的专家转交给 WADA 。随后，世界反兴奋剂机构于本月 14 日发布声明，表示审查委员会审核了俄罗斯体育部的一封信， “ 这封信充分认识到了俄罗斯的问题所在 ” ，这也被认为是俄罗斯反兴奋剂机构在解禁过程中迈出的重要一步。

不过，国际体育界多方人士对于解禁俄罗斯反兴奋剂机构持反对意见。本月

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日，国际田联在其官网上发表了运动员委员会写给世界反兴奋剂机构的公开信，包括保拉

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拉德克里夫在内的很多世界知名运动员表示，坚决反对世界反兴奋剂机构解禁俄罗斯反兴奋及机构及其前体育部长。

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