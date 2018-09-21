中国拟降进口关税 最快下月推世贸成员国获益 美国难受惠

在中美贸易战升级的背景下，彭博社引述消息称，中国计划最快10月下调大部分贸易伙伴的进口关税，继续推动贸易平衡。本次下调税率，将惠及包括美国在内的WTO其他成员国，但在贸易战情况下，中国将对美国单独加征更多关税，受惠程度或会抵消。分析认为，中国透过进一步调降关税，是对国内外发出改革的承诺和表态。





彭博社引述两名知情人士报道，中国计划下调最惠国税率，降低中国进口关税总水平。知情人士说，新的最惠国税率最快将于下月生效。中国身为世界贸易组织（WTO）一员，除特殊情况，有义务给予WTO其他成员国最惠国待遇，这表示最惠国税率的下调将惠及中国大部分货物贸易进口国和多数进口产品。





WTO规定成员国获同等待遇





WTO网站显示，中国目前实施的最惠国（MFN）平均进口税率为9.8%。美国的最惠国平均税率为3.4%。最惠国待遇规定，除非各国同意特定的例外状况，否则所有国家都须获得同等待遇。美国身为WTO成员，也应从最惠国税率下调中受益，但在贸易战情况下，中国将对美国单独加征更多关税，中国从美国进口商品的税率总体仍将明显上升。





受2000亿关税影响企业 外资占半





中国将于下周一（24日）起对600亿美元美国商品加征关税，以报复美国宣布对大约2000亿美元中国商品加征10%关税。商务部发言人高峰昨日在记者会表示，正研究针对性措施，帮助在中国的中外资企业应对美加征关税措施。他又指出，初步估计受美国2000亿美元关税影响的企业，涉及机电、轻工、纺织服装、资源化工、农产品、药品等六大类商品，其中外资企业可能会占近50%。





此前，中国已推出部分措施缓解关税措施给企业造成的冲击，包括提高机电等产品的出口退税率，鼓励企业调整进口结构，增加进口其他国家和地区的大豆、豆粕等农产品，以及水产品、汽车等。中央社引述新加坡华侨银行经济师谢东明表示：“中国透过进一步调降关税，发出信息如下，即不论贸易战如何演变，都将继续改革开放。这比较像是对国内外发出的承诺，是一种表态。”





专家：贸战无减改革开放步伐





总理李克强周二（18日）在天津夏季达沃斯论坛讲演中提到，中国关税总水平将继续降低，但未提供细节。早在4月10日，国家主席习近平在博鳌论坛开幕式上就表示，中国不追求贸易顺差，“真诚希望扩大进口”；并指今年将相当幅度降低汽车及部分其他产品进口关税。副总理刘鹤5月中旬率团赴美展开第二轮贸易谈判结束后，中国正式公告调降汽车关税。今年7月1日，中国又大幅下调日用消费品进口关税。







