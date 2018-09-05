特朗普会使全世界团结起来反对他吗？

特朗普在贸易、防务开支和气候变化方面奉行的极端单边主义政策，已经在全球引发了一场初具规模的反特朗普运动。他所针对的国家在很大程度上正联合起来反对他和他的政策。





盟友首次嗤之以鼻 2017 年 1 月，特朗普总统立即让美国退出了经过长期谈判达成的《跨太平洋伙伴关系协定》（ TPP ），这令其他国家感到失望。但是，日本首相安倍晋三与协议中的其他 10 国领导人拒绝把特朗普的行政命令作为 TPP 的死刑判决。





他们今年 3 月签署了《全面进步跨太平洋伙伴关系协定》（ CPTPP ）。这是个里程碑式事件，开启了一个长期听命于华盛顿的国家撇开美国向前迈进的时代。通过这种做法，它们摒弃了特朗普关于贸易是由赢家和输家构成的零和游戏的观点。





从特朗普退出 TPP 的打击中恢复过来之后不久，安倍决定恢复日本与欧盟陷入停滞的自由贸易谈判。由于双方都不赞成这位美国总统的贸易政策，所以迅速消除了分歧。





欧盟和日本上个月在布鲁塞尔签署了全球最大规模的自由贸易协定。值得注意的是，它涵盖了全球近 1/3 的国内生产总值（ GDP ）和 6 亿人口。自二战结束以来，华盛顿在西方和东方的盟友首次对美国总统嗤之以鼻。





这使它成为一个真正具有历史意义的事件。损益模式纳入外交作为一个入主白宫的商人，特朗普把损益模式纳入了外交政策领域 —— 无论跨境贸易还是军事预算都一样。





这有助于解释他为何不断批评其他北约成员国在防务方面开支不足。特朗普显然混淆了对北约的直接和间接贡献。 2017 年，北约的预算为 16.52 亿美元。成员国按照与一国 GDP 相关的商定模式缴纳会费。美国贡献了其中的 22.14% ，德国贡献了 14.65% ，法国贡献了 10.63% ，英国贡献了 9.84% 。





全部按时缴纳。为了促进和鼓励这种贡献，北约领导人在 2014 年同意，到 2024 年，至少将防务开支增加到 GDP 的 2% 。许多国家正在这样做。然而，特朗普最近提出了更高要求，建议把这个数字定在 4% ，即使是迄今为止拥有全世界最大规模军事预算的美国现在也达不到这个目标。





因此，今年 6 月，比利时、英国、丹麦、爱沙尼亚、法国、德国、荷兰、西班牙和葡萄牙的部长在卢森堡签署了一份形成欧洲干预计划的意向书。它将存在于欧盟架构之外，专门对未来的自然灾害、危机干预、从敌对国家撤离公民等问题展开共同规划。





目前，它的目标仍然不算远大，但重点很明确。将要付诸实施的原则是，欧洲各国军队应该在没有五角大楼参与的情况下集体行动。事实很可能会证明，这是在将不可或缺之国变成一个越来越可有可无的美国的道路上又迈出了一步。





如果特朗普或者他的继任者坚持削弱北约，他 / 她只会鼓励欧洲人把欧洲干预计划的概念发扬光大。国内外势力齐反对在影响到全人类的气候变化问题上，别具一格的美国反对势力正准备加入日益壮大的国际势力。 2017 年 6 月，特朗普退出了巴黎气候协定。事实证明特朗普的退出是单独行动，剩下的 194 个缔约国仍然坚决信守协议。





今年 5 月， 3000 名外交官和观察员在德国波恩聚集，商讨如何使该协议具有更大的影响力。这当中包括了这些缔约国的代表。令特朗普政府惊愕的是，下一次关键会议将在 9 月举行，在加利福尼亚州。





该州州长杰里 · 布朗是在州和地方层面争取对《巴黎协定》的支持以及对特朗普的气候变化否认者的反对的关键人物。事实上，特朗普的决定其实激励了一些城市付出新的努力来加快变革步伐。





纽约决定实现公交车队电气化，承诺不再使用矿物燃料，同时起诉全世界最大的石油公司在加剧海平面上升、热浪和其他自然灾害方面发挥的作用。它还承诺像洛杉矶一样放弃燃煤发电。





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