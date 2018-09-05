印度版“四万亿”计划 砸600亿美元建100座机场

随着印度国内航空业在 3 年多时间里实现两位数增长，印度政府正在计划加强国内民航基础设施建设，助力经济增长。

据印度报业托拉斯报道，当地时间 4 日，兼任商业部长的印度民航部长苏雷什 · 普拉布（ Suresh Prabhu ）表示，印度计划在未来 10 到 15 年投资近 600 亿美元建设 100 座新机场。他介绍，这些机场将通过公私合作的方式建设。





“ 我们把计划公之于众， ” 他表示，我们的策略很明确，欢迎任何对基础设施或机场感兴趣的人，我们需要私营部门的参与。

他说，政府也在制定货运政策。

目前，印度机场管理局管理着印度 120 多个机场。

新德里电视台称，印度航空业是世界上增长最快航空市场之一，其近 50 个月的航空客运量均呈两位数增长，为了满足不断上升的需求，印度政府计划加强航空业基础设施建设。

国际航空运输协会预计，到 2037 年，每年将有近 5.2 亿人次往来印度。 “2010 年，有 7900 万人次。 2017 年，这一数字翻了一番，达到 1.58 亿。预计到 2037 年，这一数字将增加两倍。 ”

印度报业托拉斯还称，预计在未来十年内，印度还将超过德国、日本、西班牙以及英国，成为仅次于中美的全球第三大航空客运市场。

8 月 31 日，印度官方公布数据显示，今年第二季度，印度 GDP 增长 8.2% ，不但增速位居全球第一，而且创下 2016 年一季度以来本国增长新高。如果 100 座新机场建设计划成行，大兴航空业基建将继续助力印度 GDP 增长。

澳新银行的印度经济专家沙山克 · 门迪拉塔（ Shashank Mendiratta ）向路透社表示，目前呈现的 GDP 数据应该归功于公共投资和国内消费支出提高，尤其是在农村地区，这可能是可见的最好发展趋势。

日经亚洲评论 4 日称，印度民航部长作出上述表态之际，印度各航空公司正在等待数百架波音与空客客机的交付。报道称，去年 12 月，汇丰预估，运营着约 500 架客机的印度航空公司又订购了 1000 架客机。





该报也指出，印度机场的拥堵问题日益严重，该国政府正在努力应对。为减轻机场的压力，印度民航部门近年实施地区联通计划（ Regional Connectivity Scheme ），鼓励航空公司增加支线机场的连通性。该计划通过补贴航空公司飞往二三线城市的部分成本，降低人们在国内出行的成本。

但该计划进展缓慢。据路透社 6 月报道，印度政府计划在 2017 年底之前根据该计划启用 31 个新机场，但到目前为止只有 16 个机场投入运营。

日经亚洲评论认为，尽管基础设施不足是一个亟待解决的问题，但印度航空业现在的注意力正在转移到航空公司盈利不断缩水的问题上。印度航空公司面临着燃油成本上升、印度卢比贬值以及价格竞争等问题。

航空咨询公司

CAPA India 3

日警告，印度的航空公司本财年可能总计亏损

19

亿美元，其中国有的印航与竞争对手捷特航空首当其冲。印度航空业官员表示，在过去一年半时间里，印度的航空公司的机票价格下降了

2%

，而燃油成本却飙升了

50%

。

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