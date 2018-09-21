南极“沉睡巨人”将热醒 世界最大冰层或将融化

综合报道，日前，专家警告，全球平均气温即使仅增加 2 摄氏度，仍足以导致世上最大冰层、南极洲 “ 沉睡的巨人 ” 东南极冰盖（ East Antarctic Ice Sheet ）融化，并使海平面上升数米。





此前，气候专家主要注意西南极冰盖，其中许多部分位于海平面下。南极洲目前大部分融冰都发生在西部冰层。随着气候变迁速度迅速超出人类的掌握，科学家深入研究南极洲东部远古冰层，发现被称为南极洲 “ 沉睡的巨人 ” 的东南极冰盖（ East Antarctic Ice Sheet ）也受到全球变暖影响。东南极冰盖是全球最大的冰层，涵盖地球上大约一半的淡水资源。

日前，科学杂志《自然》（ Nature ）刊登的研究，分析澳南方的威尔克斯冰下盆地（ Wilkes SubglacialBasin ）上次融化，约 125000 年前留下的海床沉积层。





专家发现，只要气温持续上升 2 摄氏度，就会使威尔克斯盆地开始又融化。增幅 2 摄氏度是 2015 年具里程碑意义的《巴黎气候协议》为避免全球变暖失控所设定的上限，最好控制在摄氏 1.5 度以下。

研究主笔、伦敦帝国学院（ Imperial College ）的威尔森表示： “ 这是我们首次看到直接证据显示，从过去地质看到这部分的冰层如何受微幅全球变暖影响。 ” 威尔森还说： “ 这次变化程度将取决于全球变暖的程度，但在 2 摄氏度左右就会发现变化。 ”

团队发现，如果全球平均气温控制在较工业革命前水平上升 2 摄氏度，这整个盆地就会融化，导致全球海平上升大约 4 米，危及小岛国家，影响沿海地区数以亿计居民。照目前温室气体排放速度，到了本世纪末，全球气温升幅将远远超过 2 摄氏度，可能多达 4 至 5 摄氏度。

威尔森表示：

“

由于目前全球气温已较工业时代前高出

1

摄氏度，如果我们无法减少碳排放，未来冰层融化似乎无可避免。

”

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