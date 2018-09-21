南极“沉睡巨人”将热醒 世界最大冰层或将融化

综合报道，日前，专家警告，全球平均气温即使仅增加2摄氏度，仍足以导致世上最大冰层、南极洲“沉睡的巨人”东南极冰盖（East Antarctic Ice Sheet）融化，并使海平面上升数米。
此前，气候专家主要注意西南极冰盖，其中许多部分位于海平面下。南极洲目前大部分融冰都发生在西部冰层。随着气候变迁速度迅速超出人类的掌握，科学家深入研究南极洲东部远古冰层，发现被称为南极洲“沉睡的巨人”的东南极冰盖（East Antarctic Ice Sheet）也受到全球变暖影响。东南极冰盖是全球最大的冰层，涵盖地球上大约一半的淡水资源。
日前，科学杂志《自然》（Nature）刊登的研究，分析澳南方的威尔克斯冰下盆地（Wilkes SubglacialBasin）上次融化，约125000年前留下的海床沉积层。
专家发现，只要气温持续上升2摄氏度，就会使威尔克斯盆地开始又融化。增幅2摄氏度是2015年具里程碑意义的《巴黎气候协议》为避免全球变暖失控所设定的上限，最好控制在摄氏1.5度以下。
研究主笔、伦敦帝国学院（Imperial College）的威尔森表示：“这是我们首次看到直接证据显示，从过去地质看到这部分的冰层如何受微幅全球变暖影响。”威尔森还说：“这次变化程度将取决于全球变暖的程度，但在2摄氏度左右就会发现变化。”
团队发现，如果全球平均气温控制在较工业革命前水平上升2摄氏度，这整个盆地就会融化，导致全球海平上升大约4米，危及小岛国家，影响沿海地区数以亿计居民。照目前温室气体排放速度，到了本世纪末，全球气温升幅将远远超过2摄氏度，可能多达4至5摄氏度。
威尔森表示：“由于目前全球气温已较工业时代前高出1摄氏度，如果我们无法减少碳排放，未来冰层融化似乎无可避免。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost