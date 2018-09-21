英打捞队寻战争沉船宝藏 瞄准3000亿英镑海底黄金

据英国《每日电讯报》 9 月 14 日报道称，在确认了 700 艘战争时期的船舶遗骸后，寻宝人很快就将起航寻找价值 3000 亿英镑的英国黄金。

报道称，多年来进行的广泛研究，已经确定了在两次世界大战中损失的 7500 艘商船中数百艘商船的位置。

金条被运往美国和其他地方保管，并用来购买弹药和货物。虽然有很多关于哪艘船携带白银的信息，但这些黄金运输是保密的，这意味着关于携带黄金可能地点的数据很少。





这支打捞队拥有发现 “ 胜利 ” 号、德国 U 型潜艇和打捞俄罗斯 “ 库尔斯克 ” 号潜艇的经验，将在未来几天部署执行探宝任务。他们从调查文件和幸存者目击者的叙述中收集了 27 万亿字节的沉船位置数据。

英国 “ 不列颠黄金 ” 打捞公司的首席执行官菲利普 · 里德说： “ 两次世界大战早期的损失程度如此之大，以至于不可能（为黄金）投保。政府必须根据《战争风险保险方案》对其再保险。 ”

他说： “ 所有最初的所有者都已经收了钱，现在根据再保险计划，政府是这些资产的主人。 ”





《国际救助公约》规定，救助者收回成本后与所有者平分任何被打捞材料的价值。负责战争险保险计划的运输部向里德表示，政府不会要求超过 40% 的份额。

然而里德说，政府的立场是 ‘ 当你成功后我们会与你对话 ’ 。

能够在水下 5000 米处工作的侧扫声呐和遥控运载工具将被用于海床作业，水面舰船将利用先进的动态定位系统来保持方位。





由于打捞成本很高，研究人员将把沉船成群放在一起搜寻，这样搜寻最为经济实惠。这些团体主要分布在西部航路、加勒比海和非洲西海岸附近。早期目标将在较浅的水域。

里德解释说： “ 我们首先将注意力集中在较容易接近的沉船上。在那里的研究是一流的，有各个方面的验证，打捞风险并非高不可及。 ”

里德说：

“

在到达第一个地点两到三周后，我们将知道打捞是否成功。

”

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