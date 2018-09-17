3000万游客挤爆日本 英媒：本地人抱怨旅游污染

英媒称，日本传统意义上的 “ 款待 ” 文化 —— 即全心全意、毫无保留地招待客人 —— 正变得越来越单薄，因为日本许多必看旅游景点的居民如今对大声喧哗且失礼的外国人、拥挤的公共交通和游客糟糕的礼节日益感到沮丧。

据英国《每日电讯报》网站 9 月 10 日报道，这个问题在一些城镇已经变得如此严重 —— 譬如在京都和镰仓等古都 —— 以至于当地人向地方当局抱怨游客造成了 “ 旅游污染 ” 。

报道称，日本旅游观光部门正在疯狂鼓励游客离开东京、京都和大坂这条旅游 “ 黄金路线 ” ，去该国更偏远的地区旅游。

这一举措似乎正在产生一定影响，但大多数游客 —— 尤其是首次来日本游玩的游客 —— 仍希望体验日本首都东京的摩天大楼和明亮灯光、京都的文化和历史风情，以及大坂周边地区丰富的美食、娱乐和购物机会。

今年头 8 个月，到日本旅游的外国游客超过 2000 万人次，预计全年的外国游客总数将突破 3000 万人次，高于去年的 2870 万人次。

报道称，这与 2011 年的 710 万人次相比发生了翻天覆地的变化，那一年日本东北部遭受了 9 级地震和引发核危机的海啸。

报道称，虽然依赖旅游业的酒店和企业对外国游客的涌入表示欢迎，但当地居民对城里有这么多的外来者感到不满。

京都出现了大量与游客数量增加相关的投诉。

当地人说，在京都最有名的景点附近，人们很难坐上公交车。与此同时，大量住宿需求促使无良房主出租未获得许可的房产。

外国游客往往也不了解当地的风俗 —— 比如在垃圾被收走之前应该一丝不苟地将其分类 —— 这增加了他们与当地人的摩擦。





该市旅游部门说，他们意识到了这些问题，正在采取措施减少当地人和外国游客之间的不和。

该市旅游部门负责人赤星修平（音）说： “ 毋庸置疑，游客的增加对京都市民的日常生活产生了影响。 ”

他表示： “ 但我们正在进行一些宣传活动，以便加强游客的文明礼貌程度。 ”

这个城市与猫途鹰旅游网站展开合作，为游客提供礼仪指南，并利用杂志来传播类似的信息。

京都旅游部门也鼓励人们在旅游观光时错开旅游旺季，或者在一天中游客较少的时段游览景点。

赤星修平表示： “ 长时间以来，随着游客的不断增加，京都遇到了各种问题。 ”

他说： “ 我们的目标是让本地市民和我们的客人和谐共处、互惠互利，我们会通过创新来解决因游客过多而出现的种种问题。 ”

他还补充说：

“

对我们京都人来说，我们不会从对抗或者冲突的角度来看待问题。相反，我们认为应该通过细致的工作来实现和谐共处。

”

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