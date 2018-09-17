美国新型核弹威力巨大 却无法击毁中俄掩体

据美国华盛顿自由灯塔网站 9 月 6 日报道称，特朗普政府旨在升级美军日益老化的核武库的计划并不包括一种新武器，专家说这种武器对于轰炸俄罗斯和伊朗等国所使用的、深埋在地下的加固目标而言是必需的。这些目标的作用是庇护这些国家的领导人和武器。

报道称，美国空军最近宣布，部署在内利斯空军基地的一架 B-2 轰炸机对经过现代化升级的 B61 核重力炸弹进行了模拟测试。五角大楼称，该炸弹将具备一定的钻地能力。





然而， B61 Mod 12 （即 B61-12 ）炸弹无法穿透保护着俄罗斯卡斯温斯基山地核指挥所的数百英尺厚的岩层或混凝土。伊朗等国还挖掘了很深的地下掩体来隐藏其领导人，并保护武器系统免遭飞机和导弹的精确打击。

报道称，军事研究表明，敌人已经转向使用地下掩体来防御美军的精确打击能力，这一能力把卫星导航与制导导弹以及炸弹结合在一起。

为了对抗美国的精确打击，中国和俄罗斯等国开始把设施掩埋在地下，用高强度混凝土对其进行加固，并用先进的隧道设备进行深挖。这些设备可以向地下挖掘数百英尺并穿透坚硬的岩层。

报道认为，除了缺乏具备穿地能力的核炸弹外，美国军方还担心缺乏识别地下秘密设施并瞄准它们所需的情报。

美国国防部最近的《核态势评估》报告概述了政府的核现代化进程。该报告指出，对手正越来越多地使用经过加固的地下设施。

报告说，中国和俄罗斯 “ 正在部署一众反介入 / 区域拒止（ A2/AD ）能力和地下设施，以对抗美国的常规精确打击能力 ” 。

报告在谈到朝鲜时说，平壤依赖深埋在地下的加固设施来确保重要的军事、指挥和控制能力的安全。





《核态势评估》说： “ 因此，美国将继续部署能够对此类目标构成威胁的一系列常规能力和核能力。 ”

军方计划用来对付地下加固目标的武器是 B83-1 重力炸弹（据报道其爆炸威力约为 120 万吨 TNT 当量）和 B61-11 重力炸弹（据报道其爆炸威力为 40 万吨 TNT 当量）。

五角大楼的这份态势报告说： “B83-1 和 B61-11 重力炸弹可以对各种受保护目标构成威胁。因此，这两种武器都将保留在武器库中，至少在有足够的信心认为 2020 年时将有 B61-12 重力炸弹可用之前都是如此。 ”

据称， B61-11 核重力炸弹具有钻地能力。但是核专家说，它没有足够的能力对受到坚硬岩层或混凝土层保护的战略目标构成威胁。那些目标通常位于地下数百英尺处。

美国战略司令部发言人、空军少校梅根 · 林伯格 - 阿彻说， B61-11 重力炸弹是该司令部关于打击加固目标的计划的一部分。

她说： “B61-11 只是能够对敌方地下加固设施构成威胁的诸多常规能力和核能力中的一种。我们正在定期进行能力评估，以确保能够有效阻止战略攻击、让我们的盟友安心、在威慑失败时实现我们的目标，并防范不确定的未来。 ”





美国国家科学院 2005 年发布的一份研究报告得出结论说，地下加固目标无法用常规炸药摧毁。必须要一件或数件核武器才行。

报告说： “ 许多更重要的深埋在地下的战略硬目标都超出了常规钻地炸弹的打击能力，只有核武器才能对它们构成摧毁威胁。 ”

该研究发现，地下设施被用来藏匿领导人、军方和产业人员、武器、设备以及其他资产。据估计有一万个地下加固目标，其中约 20% 具有战略功能，而这 20% 中的一半都位于城市地区或城市周边，从而使目标瞄准变得更加复杂。

许多地下指挥控制设施和导弹地道都隐藏在位于地下 328 英尺到 1300 英尺深处的岩层或混凝土层中，其中大多不到 820 英尺深。有一些则位于深达 1640 英尺到 2296 英尺的花岗岩层或石灰岩层中。

新的 B61-12 炸弹试验是 6 月 9 日在内华达州托诺帕试验场进行的。国家核安全管理局高级官员迈克尔 · 勒顿准将说，此次非武装炸弹的飞行试验显示， “B61-12 核弹延寿计划在满足国家安全方面持续取得进展 ” 。

最新型的 B61 炸弹应该会整合和替换现有的所有 B61 炸弹，并将于 2020 财年投入生产。

这种武器据说能够用于不同类型的攻击，比如低当量打击、地面爆炸、高当量爆炸以及钻地攻击。

报道认为，但是，其钻地能力是成问题的。

前五角大楼核政策制定者马克 · 施奈德说： “B61-12 将几乎没有能力对付深埋在地下的加固目标。精确度对打击（深埋在地下的加固目标）而言没有多大帮助。在钻地能力缺乏的情况下，爆炸当量是至关重要的。 ”

施奈德说，钻地核武器需要高爆炸威力，目前尚不清楚 B61-12 是否将有足够的爆炸威力。

施奈德说： “ 除非有钻地和穿透岩层的能力，否则摧毁一个深埋在地下的极坚固目标的唯一办法就是（高）爆炸当量。 ”

他指出： “ 奥巴马政府在国会作证时说， B61-12 的爆炸当量接近于 B-61 系列炸弹最高爆炸当量的最低值。仅靠提高精确度并不能让你拥有很强的打击深埋在地下的加固目标的能力。 ”

施奈德说，俄罗斯国家媒体俄罗斯卫星通讯社的一篇声称 B61-12 将是一款钻地炸弹的报道 “ 显然是（俄罗斯）故意放出的假情报 ” 。

他说： “ 显然存在大量对威慑而言至关重要的深埋地下的加固目标。如果我们不能威胁到它们，我们的威慑力就会被削弱。 ”

报道评论称，由于俄罗斯努力扩大其大型地下加固核设施，保持对俄罗斯的威慑正变得愈发困难。

美国国防部官员曾在 2016 年 8 月和 2017 年 12 月透露说，俄罗斯军方正在扩大和升级该国各地的地下核设施，包括位于科斯温斯基山的核设施，它是一处坐落在莫斯科以东数百英里处的主要指挥中心。

作为回应，五角大楼正考虑用把两款经过改进的低当量弹头与精确制导导弹相结合的办法来打击地下掩体。

现在供职于国家公共政策研究所的施奈德说，保留 B83 和 B61 炸弹是很好的一步，但是还不够。

报道称， 20 世纪 90 年代末，五角大楼正考虑研制一种核钻地弹，并且围绕 “ 坚实型核钻地弹 ” （ Robust Nuclear Earth Penetrator ）开展了工作。但是，这项计划在小布什执政期间终止了。

当前的核现代化计划包括在今后 28 年内建立新的战略核投射系统，国会预算局估计这一项目将耗资 1.2 万亿美元。

根据该计划， 7720 亿美元将用于新的轰炸机、导弹和导弹潜艇， 250 亿美元将用于战术核武器， 4450 亿美元将用于实验室和生产设施的现代化升级以及新的指挥控制系统和升级的通信和预警系统。

报道称，另一名不愿透露姓名的前政府核武器专家说，中国人和俄罗斯人已经部署了 “ 超级坚固的 ” 目标。

这位前官员说， B61-12 不是钻地弹，而 B61-11 是唯一被设计为摧毁一些地下目标的核弹，并补充说后者 “ 不大可能摧毁俄罗斯以及中国部署的深埋在地下的现代加固目标 ” 。

报道认为，俄罗斯的移动轨道系统被部署在位于俄罗斯中南部、 328 英尺的花岗岩层下的隧道中，这些系统是导致美国在 20 世纪 90 年代末和 21 世纪初研制一种新型核钻地弹的主要原因（这一努力并未获得成功）。在反核活动分子的压力下，该计划于 2005 年被众议院共和党人废除。

上述前官员说，另一件潜在的钻地武器是新的低当量版本的 D5 核导弹弹头，它将能够穿透俄罗斯和中国的一些防空系统，并且能 “ 对许多 —— 但不太可能是全部 —— 坚固目标构成威胁 ” 。

这位前官员说，美国军方的前进方向是与正在精简自身结构的俄罗斯和中国相反的。

这位前官员说，把太空部队作为第 6 个军种成立和把网络司令部提升到作战司令部层级的计划 “ 正在创造更多不容易整合到一起的部门 ” 。

美国未来部署具有精确打击能力的高超音速打击工具或许能够对中国的超级坚固目标构成威胁，但目前的计划要求导弹弹头是非核弹头，因此无法穿透加固目标。

美国科学家联合会核专家汉斯 · 克里斯滕森说，物理极限决定了一件核武器或常规武器的穿透深度。

他说： “B61-12 并没有被指定为钻地弹，但它还是具备一些有限的能力。 ”





克里斯滕森认为，一件武器无须到达地下设施便可以通过 “ 地面冲击波耦合 ” （ ground-shock coupling ）对其发动攻击。

他说： “ 你只须让爆炸发生在地面约 3 米以下就能达到效果。通过这样做，爆炸威力不大的钻地弹头将产生和在地面引爆的武器同样的效果。在地面引爆武器的爆炸威力要大得多。 ”

他说： “ 如果在地表以下 3 米处引爆威力为 5 万吨 TNT 当量的 B61-12 炸弹，其效果与在地面以下引爆 75 万吨至 120 万吨 TNT 当量的武器相同。 ”

B61-11 的侵彻深度可达 400 英尺，而被取消的 “ 坚实型核钻地弹 ” （其爆炸威力为 1 兆吨 TNT 当量）可以达到 800 英尺深度。

克里斯滕森说： “ 相比之下，在地面引爆老式 B53 炸弹所造成的 900 万吨 TNT 当量爆炸威力可以摧毁深达 750 英尺的掩体。 ”

他说：

“

总是有可能在地下更深的地方建造设施，而不必受到这些钻地弹的直接威胁。真正的问题在于，打击它们（这些设施）到底有多重要。

”

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