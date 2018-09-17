西班牙猫咪豪华酒店：有私人房间 提供刷毛服务

西媒称，马德里有一家专门为猫咪而建的 “ 酒店 ”——Gatosphera ，里面的 “ 套房 ” 有私人房间和花园，有适合夏季的清爽床垫，还有刷毛服务，酒店里播放着有助于放松的爵士乐。

据西班牙《先锋报》网站 9 月 10 日报道，这家猫咪酒店是阿尔穆德纳 · 迪亚斯 - 米格尔女士在 2010 年创办的，她是受到一位为狗狗设立收留中心的朋友的鼓励，朋友告诉她，马德里还没有类似的猫咪收留中心。事实上到目前为止，马德里专门收留猫咪的 “ 酒店 ” 也只有两家。

报道称， Gatosphera 位于马德里北边郊区的一个农场，这里也是阿尔穆德纳的住所，农场里面养着狗、马、鸡，还有阿尔穆德纳自己家的一只猫。





Gatosphera 不让不同主人家的猫混住，因为阿尔穆德纳认为，有些猫很霸道，不喜欢与其他猫分享吃食。酒店有 20 间 “ 标准间 ” ，里面铺着地板和不同高度的木板，这样猫儿可以自由地跳上跳下。对于 “ 猫大家庭 ” 的最佳选择是平房，它有 3 个 3 米长、 2 米宽的小屋，还可以欣赏外面的山景。但最受欢迎的是 16 间豪华 “ 套房 ” ，其面积与平房相似，但装饰着壁纸、画作和色彩鲜艳的家具，这种房间可以只供一只猫享受。酒店所有房间都有暖气。

Gatosphera 还为有特殊需求的猫咪，例如上了岁数的猫咪或者刚做过手术的猫咪提供多功能房间，标准间一晚的价格为 15 欧元，豪华套房的价格则为 27 欧元。

报道称，为了尽可能提供个性化的服务，酒店要求客户在带他们的猫咪入住前填写一张卡片，说明猫咪的个性和详细需求。

阿尔穆德纳和两名固定工作人员负责照顾这些猫咪，他们的细心和爱心获得了顾客们的一致好评。

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