英国打假公司监控全球大多数电商平台 亿贝、亚马逊在列

英媒称，英国打假公司 SnapDragon 监控大多数大型在线市场的假货情况，然后通过该平台的官方渠道进行投诉，要求将假货下架。





据英国《星期日泰晤士报》网站 9 月 16 日报道， 2004 年，蕾切尔 · 琼斯在爱丁堡联合创立了 Totseat 品牌，推出了针对婴幼儿的便携式布椅套。它很快在 40 个国家上市，而且生意兴隆。随后，她发现仿冒品开始在中国出现，并通过在线零售巨头阿里巴巴销售。





报道称，琼斯花了数年时间敦促阿里巴巴改变对假货的态度，最终阿里巴巴做到了。她如此执着，以至于这家电子商务巨头的高管建议她开创帮助小企业所有者保护自己免受假货之害的事业。





报道称，她确实这样做了，并在三年前在爱丁堡成立了 SnapDragon 公司。它监控大多数大型在线市场 —— 包括阿里巴巴、亿贝和亚马逊 —— 的假货情况，然后通过该平台的官方渠道进行投诉，要求将假货下架；亿贝现在几个小时内就会删除与假货有关的链接。





琼斯建议所有者在尽可能多的领域注册商标。如果成本看起来很高，通常会有回报。她说： “ 商标是你能做的最有价值的事情。它们价值连城。 ”





琼斯说，打假诀窍包括购买假货样品，这样你就能识别它们并帮助他人识别，

“

真假难辨的情况是极其少见的

”

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