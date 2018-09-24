中方抗议制裁召见美大使 召回在美国开会的海军司令

中国中央军委国际军事合作办公室副主任黄雪平 9 月 22 日晚召见美国驻华使馆代理国防武官孟绩伟，抗议美方制裁。





中国国防部网站报道黄雪平的话说，中俄两国军事合作是主权国家进行的正常合作，符合国际法。 “ 中方决定：立即召回在美国参加第 23 届 ‘ 国际海上力量研讨会 ’ 并计划访问美国的海军沈金龙司令员；推迟计划于 9 月 25 日至 27 日在北京举行的中美两军联合参谋部对话机制第二次会议。 ”





这篇新闻目前是中国国防部网站上的第七条新闻，该网站目前的前 5 条新闻标题里都有习近平，新闻目录右侧有 5 张大照片，都是关于习近平会见外宾的，外宾中只有一个国防高官 —— 巴基斯坦陆军参谋长巴杰瓦。





2018 年 9 月 21 日，中国外交部副部长郑泽光召见美国驻华大使布兰斯塔德，宣称美方行动严重违反国际法基本原则，严重损害中美两国、两军关系 。





美国国务院说，中国在 2017 到 2018 年购买了 10 架俄罗斯的苏 -35 战机和 S-400 地对空导弹的相关设备。 这批军购违反了美国 2017 年通过的《以制裁反击美国敌人法案》 (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) ，这部法律的目的是惩罚俄罗斯干预 2016 年的美国总统选举。法律要求制裁任何与俄罗斯国防产业从事 “ 重大交易 ” 的第三方。





这是美国第一次利用这部制裁法律惩罚俄罗斯军事装备的外国买家。一名不愿公开姓名的国务院官员表示，此举只是针对制裁莫斯科，而不是北京及其军队。





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月下旬，美国国防部长马蒂斯曾经访问北京，中国称访问产生积极效果，中国国防部长魏凤和上将接受了邀请，定于年底前访美。魏凤和此行是否会推迟？目前还不知道。

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