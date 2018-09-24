中方抗议制裁召见美大使 召回在美国开会的海军司令

中国中央军委国际军事合作办公室副主任黄雪平9月22日晚召见美国驻华使馆代理国防武官孟绩伟，抗议美方制裁。
中国国防部网站报道黄雪平的话说，中俄两国军事合作是主权国家进行的正常合作，符合国际法。“中方决定：立即召回在美国参加第23届‘国际海上力量研讨会’并计划访问美国的海军沈金龙司令员；推迟计划于9月25日至27日在北京举行的中美两军联合参谋部对话机制第二次会议。”
这篇新闻目前是中国国防部网站上的第七条新闻，该网站目前的前5条新闻标题里都有习近平，新闻目录右侧有5张大照片，都是关于习近平会见外宾的，外宾中只有一个国防高官——巴基斯坦陆军参谋长巴杰瓦。
2018年9月21日，中国外交部副部长郑泽光召见美国驻华大使布兰斯塔德，宣称美方行动严重违反国际法基本原则，严重损害中美两国、两军关系 。
美国国务院说，中国在2017到2018年购买了10架俄罗斯的苏-35战机和S-400地对空导弹的相关设备。 这批军购违反了美国2017年通过的《以制裁反击美国敌人法案》(Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act)，这部法律的目的是惩罚俄罗斯干预2016年的美国总统选举。法律要求制裁任何与俄罗斯国防产业从事“重大交易”的第三方。
这是美国第一次利用这部制裁法律惩罚俄罗斯军事装备的外国买家。一名不愿公开姓名的国务院官员表示，此举只是针对制裁莫斯科，而不是北京及其军队。
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