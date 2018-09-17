村上春树拒绝“替代版”诺贝尔文学奖

因爆发性侵丑闻，诺贝尔文学奖评选单位 —— 瑞典学院今年暂停颁布该奖项。瑞典文化界人士随后推出诺贝尔文学奖的替代品 “ 新文学奖 ” （ New Academy Prize in Literature ），日本作家村上春树入围。

然而， 15 日，新文学奖脸书账号发布消息，收到村上春树的信函。信中，村上春树说，由于希望集中精力写作，因而盼能自己从入围名单中删去。主办单位表示，对此感到遗憾，但仍决定尊重村上春树的个人意愿。





根据 “ 新文学奖 ” 主办方在脸书上的说法，此次村上春树提出期望能从入围名单中除名，原因是希望能够 “ 专心写作、远离媒体关注 ” ，自己本身对入围相当感激。





新文学奖的入围名单并非由学院决定，而是交由全球书迷投票选出。在经过 3 个月、全球 3 万多名书迷网路投票后， 8 月底，有 4 位作者入围候选人名单，分别是英国出生的科幻作家尼尔 · 盖曼（ Neil Gaiman ）、加拿大越南裔作家金翠（ Kim Thuy ）、历史小说家孔德（ Maryse Conde ），以及每年都与诺贝尔文学奖擦身而过的村上春树。最终得奖名单将于 10 月 12 日公布，得主可获得 100 万克朗（约 330 万元台币）奖金。

新文学奖主办单位称，除了村上春树，其余三位候选人均表达了对入围该奖的热情。

村上春树是日本文坛的旗手，也是一位享誉世界的作家。他的作品深受各国读者喜爱，成为日本最成功的出口作品之一。每年的诺贝尔文学奖评选前夕，村上春树都会成为热门人物。在全球最大规模博彩公司英国立博的诺贝尔文学奖赔率榜中，村上春树是赔率前三名的常客。去年诺贝尔文学奖揭晓前夕，村上春树位居博彩赔率榜第二。

村上春树对此感到不耐烦，曾经坦言

“

有点烦

”

、

“

又不是官方的名单，有点像（把我当成）赛马。

”

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