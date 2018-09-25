伊朗发誓报复美国沙特和以色列:我们将会粉碎你们

“ 我们的回应措施将会摧毁和粉碎你们！ ” 在 24 日的恐袭遇难者葬礼上，伊朗伊斯兰革命卫队副司令萨拉米发誓要向美国、以色列和沙特进行报复。伊朗总统鲁哈尼等将袭击事件归咎于美国及其中东盟友，美国政界对此迅速予以回击。联大会议举行之前，美伊紧张关系再次升级。

据《以色列时报》 24 日报道，伊朗 22 日在胡齐斯坦省首府阿瓦士举行阅兵活动，纪念两伊战争爆发 38 周年，不料遭遇恐怖袭击，造成 29 人死亡、 70 人受伤。 24 日，伊朗为遇难者举行葬礼。伊朗伊斯兰革命卫队副司令萨拉米在国家电视台发表演讲，将美国、以色列和沙特称为 “ 三角 ” ，认为这三个国家应该为此次恐袭事件负责， “ 你们会为自己的所作所为后悔 …… 你们要承担后果 …… 我们警告所有幕后黑手，我们要报复。 ”

袭击事件发生后，中东极端组织 “ 伊斯兰国 ” 宣布对此事负责。不过，法广 23 日称，伊朗领导人认为阿拉伯分离主义运动组织 “ 阿瓦士民主人民阵线 ” 是最大嫌疑人，并将矛头直指美国及其中东盟国。 23 日，鲁哈尼在前往纽约参加联大会议前表示，美国在中东地区有很多傀儡国家，后者替美国行凶作恶。鲁哈尼称，在维护国家利益的框架下，伊朗针对恐袭事件的反攻即将展开。伊朗最高领袖哈梅内伊 22 日也发表公开信，称中东地区的亲美势力是恐袭事件的凶手，意图威胁伊朗国家安全。





面对伊朗的指控，美国常驻联合国代表黑莉 23 日称，鲁哈尼不过是虚张声势。美国有线电视新闻网称，黑莉表示，鲁哈尼应该反省本国的问题： “ 他自己也要先照照镜子。 ” 美国国务卿蓬佩奥 23 日对福克斯新闻说： “ 如果自家出现安全问题，那么指责别人是一个巨大的错误。 ” 蓬佩奥这番言论是在 “ 回呛 ” 伊朗外交部长扎里夫，后者在 22 日把恐袭事件归咎于 “ 恐怖势力赞助人 ” 和他们的 “ 美国主子 ” 。特朗普的私人律师朱利安尼更是 “ 火上浇油 ” ，公然表示美国对伊朗的制裁卓有成效，后者已被逼至 “ 革命的边缘 ” 、国家政权或被颠覆。另据伊朗伊斯兰共和国通讯社 23 日报道，恐袭事件之后，伊朗召见了荷兰和丹麦驻伊大使以及英国驻伊代办，抗议这三国放任在伊发动袭击的 “ 恐怖组织成员 ” 在这些国家境内存在。

第

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届联合国大会目前正在进行当中。参会之前，鲁哈尼斥责特朗普政府的单边主义和极端民族主义举措，而特朗普也表示，将在安理会会议上

“

重点关照

”

伊朗。有媒体认为，本届联大或将上演美伊两国领导人之间的

“

正面摊牌

”

。因为害怕美国制裁，韩国已经完全停止进口伊朗石油，成为首个把伊朗石油进口量降至零的国家。

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