伊朗发誓报复美国沙特和以色列:我们将会粉碎你们

“我们的回应措施将会摧毁和粉碎你们！”在24日的恐袭遇难者葬礼上，伊朗伊斯兰革命卫队副司令萨拉米发誓要向美国、以色列和沙特进行报复。伊朗总统鲁哈尼等将袭击事件归咎于美国及其中东盟友，美国政界对此迅速予以回击。联大会议举行之前，美伊紧张关系再次升级。
据《以色列时报》24日报道，伊朗22日在胡齐斯坦省首府阿瓦士举行阅兵活动，纪念两伊战争爆发38周年，不料遭遇恐怖袭击，造成29人死亡、70人受伤。24日，伊朗为遇难者举行葬礼。伊朗伊斯兰革命卫队副司令萨拉米在国家电视台发表演讲，将美国、以色列和沙特称为“三角”，认为这三个国家应该为此次恐袭事件负责，“你们会为自己的所作所为后悔……你们要承担后果……我们警告所有幕后黑手，我们要报复。”
袭击事件发生后，中东极端组织“伊斯兰国”宣布对此事负责。不过，法广23日称，伊朗领导人认为阿拉伯分离主义运动组织“阿瓦士民主人民阵线”是最大嫌疑人，并将矛头直指美国及其中东盟国。23日，鲁哈尼在前往纽约参加联大会议前表示，美国在中东地区有很多傀儡国家，后者替美国行凶作恶。鲁哈尼称，在维护国家利益的框架下，伊朗针对恐袭事件的反攻即将展开。伊朗最高领袖哈梅内伊22日也发表公开信，称中东地区的亲美势力是恐袭事件的凶手，意图威胁伊朗国家安全。
面对伊朗的指控，美国常驻联合国代表黑莉23日称，鲁哈尼不过是虚张声势。美国有线电视新闻网称，黑莉表示，鲁哈尼应该反省本国的问题：“他自己也要先照照镜子。”美国国务卿蓬佩奥23日对福克斯新闻说：“如果自家出现安全问题，那么指责别人是一个巨大的错误。”蓬佩奥这番言论是在“回呛”伊朗外交部长扎里夫，后者在22日把恐袭事件归咎于“恐怖势力赞助人”和他们的“美国主子”。特朗普的私人律师朱利安尼更是“火上浇油”，公然表示美国对伊朗的制裁卓有成效，后者已被逼至“革命的边缘”、国家政权或被颠覆。另据伊朗伊斯兰共和国通讯社23日报道，恐袭事件之后，伊朗召见了荷兰和丹麦驻伊大使以及英国驻伊代办，抗议这三国放任在伊发动袭击的“恐怖组织成员”在这些国家境内存在。
第73届联合国大会目前正在进行当中。参会之前，鲁哈尼斥责特朗普政府的单边主义和极端民族主义举措，而特朗普也表示，将在安理会会议上“重点关照”伊朗。有媒体认为，本届联大或将上演美伊两国领导人之间的“正面摊牌”。因为害怕美国制裁，韩国已经完全停止进口伊朗石油，成为首个把伊朗石油进口量降至零的国家。
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