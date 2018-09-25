    • 2018年9月25日

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    伊朗发誓报复美国沙特和以色列:我们将会粉碎你们

    星期二, 九月 25, 2018

    我们的回应措施将会摧毁和粉碎你们！24日的恐袭遇难者葬礼上，伊朗伊斯兰革命卫队副司令萨拉米发誓要向美国、以色列和沙特进行报复。伊朗总统鲁哈尼等将袭击事件归咎于美国及其中东盟友，美国政界对此迅速予以回击。联大会议举行之前，美伊紧张关系再次升级。
    　　
    据《以色列时报》24日报道，伊朗22日在胡齐斯坦省首府阿瓦士举行阅兵活动，纪念两伊战争爆发38周年，不料遭遇恐怖袭击，造成29人死亡、70人受伤。24日，伊朗为遇难者举行葬礼。伊朗伊斯兰革命卫队副司令萨拉米在国家电视台发表演讲，将美国、以色列和沙特称为三角，认为这三个国家应该为此次恐袭事件负责，你们会为自己的所作所为后悔……你们要承担后果……我们警告所有幕后黑手，我们要报复。
    　　
    袭击事件发生后，中东极端组织伊斯兰国宣布对此事负责。不过，法广23日称，伊朗领导人认为阿拉伯分离主义运动组织阿瓦士民主人民阵线是最大嫌疑人，并将矛头直指美国及其中东盟国。23日，鲁哈尼在前往纽约参加联大会议前表示，美国在中东地区有很多傀儡国家，后者替美国行凶作恶。鲁哈尼称，在维护国家利益的框架下，伊朗针对恐袭事件的反攻即将展开。伊朗最高领袖哈梅内伊22日也发表公开信，称中东地区的亲美势力是恐袭事件的凶手，意图威胁伊朗国家安全。

    面对伊朗的指控，美国常驻联合国代表黑莉23日称，鲁哈尼不过是虚张声势。美国有线电视新闻网称，黑莉表示，鲁哈尼应该反省本国的问题：他自己也要先照照镜子。美国国务卿蓬佩奥23日对福克斯新闻说：如果自家出现安全问题，那么指责别人是一个巨大的错误。蓬佩奥这番言论是在回呛伊朗外交部长扎里夫，后者在22日把恐袭事件归咎于恐怖势力赞助人和他们的美国主子。特朗普的私人律师朱利安尼更是火上浇油，公然表示美国对伊朗的制裁卓有成效，后者已被逼至革命的边缘、国家政权或被颠覆。另据伊朗伊斯兰共和国通讯社23日报道，恐袭事件之后，伊朗召见了荷兰和丹麦驻伊大使以及英国驻伊代办，抗议这三国放任在伊发动袭击的恐怖组织成员在这些国家境内存在。
    　　
    73届联合国大会目前正在进行当中。参会之前，鲁哈尼斥责特朗普政府的单边主义和极端民族主义举措，而特朗普也表示，将在安理会会议上重点关照伊朗。有媒体认为，本届联大或将上演美伊两国领导人之间的正面摊牌。因为害怕美国制裁，韩国已经完全停止进口伊朗石油，成为首个把伊朗石油进口量降至零的国家。

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