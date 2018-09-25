中国商务部称中美贸易谈判须以言行一致为前提 何时重启取决于美方意愿

中国商务部副部长傅自应周二称，中国愿意努力推动双边贸易向更加平衡的方向发展，希望美方也能展现积极姿态；中方谈判的大门一直敞开，但不能以牺牲中国的发展权为代价，必须以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致为前提。





国新办今日举行新闻发布会介绍和解读《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书。他在新闻会上表示，贸易差额只是交易量之差，而不是盈亏的多少，总体看美方在双边贸易中获利更大，美企业在中美经贸合作中获得的利润远超中国企业。中美贸易顺差反映在中国，但 “ 利益顺差 ” 在美国。





“ 什么时候能够重启中美高级别经贸磋商完全取决于美方的意愿。 ” 商务部副部长王受文在发布会上进一步称，中美高级别的磋商已经进行了四轮并取得不少共识，但美方出尔反尔，抛弃共识，采取了贸易限制措施，这使得谈判没法进行下去。





王受文强调，只要有诚意，只要在谈判中平等相待，遵守诺言，谈判是可以找到出路的。





对于美方的 “ 吃亏论 ” ，傅自应指出这是一种误导，中美经贸合作是双方优势互补的自然结果。双边贸易规模已达到 7,000 亿美元，双向投资存量超过 2,300 亿美元，美资企业在华年销售收入 7,000 亿美元，利润超过 500 亿美元，中美双方的共同利益远大于分歧。





“ 中国想进口的东西美国不卖，也是造成目前中美贸易不平衡的重要原因。 ” 傅自应称，中国将坚定保护外国投资者在华合法权益，愿意回应和努力解决外国企业反映的具体问题。





谈及中美贸易战带来的影响，王受文指出，美国可以成为中国液化天然气（ LNG ）的重要供应方，但是由于美方采取了贸易限制措施，中国也不得不采取相应的应对措施，对美国的 LNG 生产商来说，向中国这个重要市场的出口会受到影响。而澳大利亚是中国 LNG 的一个重要来源地，潜力也很大。





国家发改委副主任连维良亦在发布会上表示，中国经济具有很大的韧性和潜力，将着力补齐基础设施短板，发挥好民间投资的重要作用，促进民间投资信心改善。完全有能力通过扩大内需促进高质量发展来对冲中美经贸摩擦的影响，有能力有信心有条件促进中国经济行稳致远。





对于中国的补贴政策究竟是否符合 WTO 相关规定的质疑，财政部副部长邹加怡表示，中国现在的补贴政策主要是以不可诉补贴为主，辅之以可诉补贴，对于禁止性补贴全面取消。总体上中国严格遵守了对世贸组织的承诺，无论是补贴水平还是方式，都没有超过 WTO 允许的范围，并没有造成市场扭曲和不公平竞争。





美国和中国周一互相征收新的关税，两国在不断升温的贸易摩擦中都没有让步的迹象。这场争端预计将打击全球经济增长。华尔街日报 (WSJ) 援引消息人士称，中国已取消与美国即将举行的贸易谈判，本周不会派遣国务院副总理刘鹤前往华盛顿。

中国国务院新闻办公室周一发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书表示，中国的立场是明确的、一贯的、坚定的；对于贸易战，中国不愿打、不怕打、必要时不得不打。中国愿意在平等、互利前提下，与美国重启双边投资协定谈判，适时启动双边自贸协定谈判。（路透社）

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