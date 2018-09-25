日报社论：安倍“一强政治”存在局限性

日本《朝日新闻》 9 月 21 日刊载题为《安倍一强的局限性显而易见》的社论称，不认真面对一强的弊端，排除不同言论，依靠人数优势强推分裂舆论的政策 …… ，这种安倍政治不得不说已经走到头了。再次拥有 3 年的任期后，安倍首相必须深刻反省和彻底转变政治姿态。





社论称，安倍首相在自民党总裁选举中获得了接近 70% 的选票，击败前自民党干事长石破茂的挑战，成功实现第三次当选。然而，尽管获得了 80% 的国会议员票，但在党员和党友地方票方面，得票率只有 55% 。投向石破茂的 45% 自然是针对安倍首相的批评票。





社论称，这次的总裁选举是时隔 6 年的选举战，安倍首相和执政党对开放的政策论争明显持消极态度。





社论称，石破茂 8 月上旬就宣布参选，而安倍首相则以应对西日本暴雨等为由推迟表明态度，结果导致在公示之前没能举行讨论会。公示之后，安倍首相再次以北海道大地震和外交日程为由，将实质性的选举活动时间缩短至几乎一周时间。





社论称，安倍首相一方面极力避免公开论战，但私下里对内极力约束，要求党内支持他。石破茂一派的农林水产大臣齐藤健据说被首相阵营施加压力，对方称 “ 如果声援石破，就递交辞呈 ” 。有地方议员也称， “ 受到首相官邸干部的国会议员露骨的恫吓和胁迫 ” 。





社论称，然而，安倍首相提出 “ 有品格、充满希望的总裁选举 ” ，但却没有责备本阵营的迹象。他还要求齐藤说出讲那番话的人的名字，表现出意欲封堵 “ 揭发 ” 的姿态。





社论称，安倍首相在选举战最后在东京秋叶原的街头演讲最能反映不顾论战、奔走拉票的首相阵营与舆论的背离。尽管是在公共空间，安倍阵营却将支持者安排在安倍周围，让批评的听众远离。





社论认为，除了森友学园、加计学园问题等一强政治带来的傲慢与畸形外，不可否认，安倍阵营在总裁选举中的行为对更接近一般舆论的党员和党友的投票行为产生了影响。这与党内 7 个派阀中 5 个派阀竞相支持首相、国会议员屈服于一强的姿态形成鲜明对比。





社论称，对政治和行政的信赖是一切政策执行的基础。尽管如此，安倍首相在第三次当选后的记者会上，偷换了问题的本质称： “ 印象一旦形成，消除起来并不容易。 ”





社论称，有人质疑接近安倍首相的人受到了特别关照。甚至有官僚篡改公文，掩盖事实。国会也没有尽到行政监督责任，从而让巨大执政党袒护首相。只要不改变这种政治，恶劣的忖度和道德下降就无法止住。这种不良影响可能还会蚕食社会规范意识。不能允许问题被一味束之高阁。





社论称，摆在安倍政府面前的，是内政和外交上堆积如山的课题。





社论称，如何将安倍经济学的成果推广至地方和中小企业？安倍首相提到了货币宽松政策的 “ 出口 ” ，但在摆脱通货紧缩遥遥无期的背景下，任期内很难找到出路。社会保障制度的重建和财政重建已经刻不容缓。





社论认为，如果不能将再次当选作为重新出发的机会，安倍首相可能会在明年统一地方选举和参议院选举中，受到全体国民的审判。

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