韩国时隔3年再现MERS疫情 已有21人被隔离

据韩联社9日报道，时隔3年韩国再次确认中东呼吸综合征（MERS）疫情，目前已有21人被隔离。韩国政府疫情预警级别由四级调升至三级，并在本部开设中央防疫对策本部。
根据韩国政府消息，一名60多岁的老年男子在7日从科威特经由阿联酋回到韩国，因腹泻在医院检查，被确诊为感染MERS冠状病毒。韩国政府将与其有过密切接触的21人进行了隔离，其中包括3名空乘、10名乘客、4名医务人员、1名家属、1名检疫官员、1名边检官员和1名出租车司机，他们将在病毒潜伏期的两周内在辖区卫生所接受观察。另有440名普通接触者，由卫生所通过电话或短信联络进行监控。
韩国的疫情预警分为四级，由低到高依次是“关心”（只在海外发生疫情时发布）、 “注意”（疫情流入境内）、“警戒”（在境内小范围传播）和“严重”（传播范围扩大到地区或全国）。日本NHK新闻称，9日下午，韩国相关内阁成员召开紧急应对会议。韩国总理李洛渊非常重视此次疫情，并要求做好应对所有可能情况的准备。
早在2015年，韩国曾爆发MERS疫情。当时也是一名从中东回国的男性率先感染，随后范围扩大，6700人被隔离，186人被确认感染，其中38人不治身亡。疫情的扩大还导致外国游客锐减，给韩国经济造成了很大冲击。不仅如此，中国也受到了波及。国家卫生和计划生育委员会2015年5月29日通报，广东省惠州市出现首例输入性中东呼吸综合征确诊病例。
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