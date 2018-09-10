韩国时隔3年再现MERS疫情 已有21人被隔离





据韩联社 9 日报道，时隔 3 年韩国再次确认中东呼吸综合征（ MERS ）疫情，目前已有 21 人被隔离。韩国政府疫情预警级别由四级调升至三级，并在本部开设中央防疫对策本部。

根据韩国政府消息，一名 60 多岁的老年男子在 7 日从科威特经由阿联酋回到韩国，因腹泻在医院检查，被确诊为感染 MERS 冠状病毒。韩国政府将与其有过密切接触的 21 人进行了隔离，其中包括 3 名空乘、 10 名乘客、 4 名医务人员、 1 名家属、 1 名检疫官员、 1 名边检官员和 1 名出租车司机，他们将在病毒潜伏期的两周内在辖区卫生所接受观察。另有 440 名普通接触者，由卫生所通过电话或短信联络进行监控。

韩国的疫情预警分为四级，由低到高依次是 “ 关心 ” （只在海外发生疫情时发布）、 “ 注意 ” （疫情流入境内）、 “ 警戒 ” （在境内小范围传播）和 “ 严重 ” （传播范围扩大到地区或全国）。日本 NHK 新闻称， 9 日下午，韩国相关内阁成员召开紧急应对会议。韩国总理李洛渊非常重视此次疫情，并要求做好应对所有可能情况的准备。

早在 2015 年，韩国曾爆发 MERS 疫情。当时也是一名从中东回国的男性率先感染，随后范围扩大， 6700 人被隔离， 186 人被确认感染，其中 38 人不治身亡。疫情的扩大还导致外国游客锐减，给韩国经济造成了很大冲击。不仅如此，中国也受到了波及。国家卫生和计划生育委员会 2015 年 5 月 29 日通报，广东省惠州市出现首例输入性中东呼吸综合征确诊病例。





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