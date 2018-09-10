俄土伊召开峰会讨论叙利亚问题 普京称叙利亚独立自主条件已成熟

俄媒称， 7 日，俄罗斯、土耳其和伊朗总统在德黑兰举行峰会，叙利亚问题是会议的重点议题。





据俄罗斯卫星通讯社 9 月 7 日报道，三国在峰会结束后发表宣言，表示将继续为彻底消灭叙利亚境内 “ 伊斯兰国 ” 组织和 “ 支持阵线 ” 的武装分子开展协作。三国领导人强调，在打击恐怖主义时，首要任务是将这些恐怖组织和武装反对团体区分开，此外也必须防止平民伤亡。三国总统还商定研究就叙利亚难民和国内流离失所者召开国际会议的可能性。





报道称，俄总统普京在峰会开幕式上表示，叙利亚伊德利卜省的恐怖分子企图破坏停火，实施和策划各类挑衅，包括使用化学武器。





报道称，普京在峰会结束后举行的记者会上说，俄罗斯、伊朗和土耳其将继续打击叙利亚境内恐怖主义，推进该国政治调解进程。他指出： “ 我们共同的首要任务无疑是彻底铲除叙利亚境内的恐怖主义。日前在俄空天军的支持下，该国西南部地区成功解放。现阶段首要任务是消灭伊德利卜省的武装分子，他们的存在对叙民众的安全构成直接威胁。 ”





普京指出，叙利亚人独立决定自己命运的所有条件都已成熟。





伊朗总统鲁哈尼表示，俄罗斯、土耳其和伊朗成功制止了叙利亚境内的恐怖主义，成功遏制了恐怖主义在该地区的蔓延。





鲁哈尼还表示，应大马士革的请求，伊朗将继续保留在叙利亚的存在。他指出，美国和以色列应立即撤出自己在叙利亚的力量。





土耳其总统埃尔多安在峰会上建议在伊德利卜省宣布停火，并停止对该省的袭击。





埃尔多安说： “ 说到轰炸，我认为停火是有利的，因为伊德利卜的民众深受苦难，轰炸会对他们造成威胁。我指的是平民，因为移民潮从这里而起。 ”





普京表示，俄方无法对恐怖分子和武装反对派负责，他们没有参加谈判。





埃尔多安表示，希望恐怖组织 “ 支持阵线 ” 的武装分子能够遵守伊德利卜可能出现的停火。





报道称，此外，埃尔多安在峰会开幕前表示，土耳其已无法接收更多叙利亚难民。





报道提到，下一次俄罗斯、土耳其和伊朗有关叙利亚问题的峰会将在俄罗斯举行。埃尔多安希望下一次峰会能取得积极进展。

另据俄罗斯《独立报》网站 9 月 7 日报道，叙利亚伊德利卜省局势持续升温。美国及其盟友实际上已完成在中东和地中海的军力集结，为向叙利亚战略设施发动导弹袭击做好准备。





报道称，在德黑兰峰会召开前夕，俄罗斯国防部在地中海集结了包括两艘潜艇在内的

26

艘舰船和

34

架飞机。军事专家弗拉基米尔

·

波波夫上校说：

“

这支部队不仅能够向海上目标发射导弹，还能够向包括伊德利卜在内的地面目标发射导弹。

”

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