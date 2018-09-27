特朗普公开指责中国干涉美选举：他们不希望我赢

特朗普星期三早上在联合国安理会的一次会议上说： “ 令人遗憾的是，我们发现中国一直企图干预即将于 11 月举行的 2018 年选举，反对我的政府。 ”“ 他们不想让我，或者我们赢，因为我是第一位在贸易上挑战中国的总统。我们在贸易上正取得胜利，正在各个层面取得胜利。 ”





特朗普讲话后不久，中国外交部部长驳斥了他的指责。外交部长王毅对记者说，北京遵循不干涉别国事务的原则，绝不接受针对中国的 “ 无端指责 ” 。





美国特别检察官正在调查俄罗斯是否为帮助特朗普当选而操纵美国 2016 年大选，但直到最近还没有关于中国政治干预的指控。北京多年来一直被指责从事企业间谍活动，并于 2015 年侵入了一个数据库，其中包含向美国政府申请工作的多达四百万人的个人信息。





但特朗普政府官员现在指责中国明显干涉美国的政治进程。





特朗普在周三的一条推文中说： “ 中国实际上在得梅因纪事报和其他报纸上刊登宣传广告，使它们看起来像是新闻。这是因为我们正在贸易上打败他们，正在打开市场，此事结束之后农民们会发大财！ ”





特朗普总统上周在推特上指责中国企图对 2016 年支持他的选民施加影响，从而左右即将到来的美国中期选举。





特朗普在推特上写道： “ 中国公开表示，中方正在积极地试图通过攻击我们的农民，牧场主和产业工人来影响和改变我们的选举，因为他们忠于我。 ”





自美中贸易战开始以来，中国进口商向其他国家寻求货源，导致美国许多主要农产品价格暴跌。





国务卿蓬佩奥也被问及俄罗斯对即将举行的美国选举的威胁，他回答时提到了几个国家。

蓬佩奥周三接受哥伦比亚广播公司新闻采访时说， “ 美国政府正积极努力确保那些俄罗斯人、中国人、伊朗人和朝鲜人等所有对美国不怀好意的人无法对美国选举进行实质性干涉。 ”





中国的网络威胁





美国国家情报总监丹 · 科茨周二警告说，中国在网络空间的威力越来越大，对美国的威胁要大于俄罗斯企图破坏美国选举的威胁。





科茨周二在南卡罗来纳州查尔斯顿的一所军事学院举行的网络安全会议上说，中国的威胁是刻意的、有条不紊和微妙的。他还警告说，北京正走上一条可能导致全球霸权的道路。





美中关税战





美国周一开始对中国征收新一轮关税，征税对象为价值 2000 亿美元的中国商品，北京也对价值 600 亿美元的美国商品征收报复性关税。





之前美国已对价值 500 亿美元的中国商品增收关税，中国也采取报复行动，对同样价值的美国商品增加收税。





特朗普本月早些时候威胁要再对价值

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亿美元的中国商品增加关税，这几乎涵盖了中国进口到美国的所有商品。

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