英工党欲为“留欧”搞二次公投 梅首相：宁愿“无协议”脱欧

外媒称，英国主要反对党工党25日宣布，如果保守党首相特雷莎·梅与欧盟达成的脱欧协议提交议会投票，它将予以否决，甚至可能支持英国举行新的脱欧公投。
据美联社9月25日报道，反对党工党脱欧事务发言人基尔·斯塔默指责梅政府让英国在“真正的糟糕与甚至更糟糕”之间作出选择。他在工党年会上说，工党将投票反对按照梅提出的方案所达成的脱欧协议，因为它不符合工党提出的“六项标准”，包括保护工人的权利和保留进入欧洲市场的通道。
斯塔默说，如果英国议会否决了这项协议，应该会提前举行全国大选。
他说：“如果做不到这一点，我们必须有其他选项，我们的选项必须包括争取举行公投——没有人排除将‘留在欧盟’作为选项。”
斯塔默说，新的公投结果可能会推翻英国2016年作出的脱离欧盟的决定——这句话在他事先打印的讲稿中是没有的。此话引起会场内许多代表的起立鼓掌。
报道称，如果英国与欧盟就脱欧协议达成一致，该协议必须得到英国议会和欧洲议会的批准。对梅政府来说，英国议会投票的结果恐怕不妙，因为保守党不掌握议会绝对多数。
另据路透社9月25日报道，英国反对党工党25日表示，工党准备反对梅与欧盟达成的任何协议，并且对举行第二次脱欧公投持开放态度。梅表示，工党关于脱欧的计划不符合国家利益。
英国首相特雷莎·梅25日暗示，她宁愿选择“无协议”脱欧，也不会选择欧盟目前的提案。“我一直说无协议比达成糟糕的协议要好，”梅表示，“我认为糟糕的协议是会使英国分裂的协议”。
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