小装置起大作用！美媒称心脏衰竭治疗迎曙光

美媒称，目前，有近200万美国人罹患严重的心脏衰竭，对他们而言，即便是完成日常琐事也非常困难。直到现在，医生几乎对这种病无能为力。但研究人员23日公布一份报告称，将一个小夹子植入心脏，能大幅降低严重心脏衰竭患者的死亡率。
据美国《纽约时报》网站9月23日报道，医生们在一项大型临床试验中发现，这些患者还无需住院治疗，并表示他们的症状减轻，生活质量大为改善。
报道称，这一研究结果是在美国圣迭戈举行的一次医学会议上公布的，同时还刊登在《新英格兰医学杂志》上，相关内容远比心脏专家预期的更令人鼓舞。
美国宾夕法尼亚大学介入性心脏病项目主任霍华德·赫尔曼说：“这是一个巨大的进步。这表明我们能够以前所未有的方式治疗一种疾病并提高治疗效果。”
报道称，在心脏衰竭的情况下，患者器官本身会受损和松弛，这通常是心脏病发作的结果。心肌跳动效率低下，心脏为试图弥补，就会扩张并变得畸形。
扩张的心脏将二尖瓣拉开，而二尖瓣控制着从左心房进入左心室的血流。这个“阀门”变形后运转不良，瓣膜摆动分开。应该被注入体内的血液会重新流回心脏和肺部。
恶性循环接踵而至：心脏扩张，二尖瓣泄漏；而泄漏的二尖瓣使心脏扩张幅度变大，心脏衰竭继而恶化。
报道称，在这项新的研究中，研究人员用一种名叫“米特拉夹”的装置夹住二尖瓣的两片瓣膜，以修复二尖瓣。
其结果是将一个几乎不能工作的“阀门”转换成一个能调节进出心脏的血流的“阀门”。
报道称，在这项新的试验中，美国和加拿大的614名严重心脏衰竭患者被随机分配，要么在接受标准治疗的同时植入“米特拉夹”，要么继续接受单独的标准治疗。
在只接受标准治疗的患者组中，151人在随后两年因心脏衰竭入院治疗，其中61人死亡。
而在同期，仅有92名安装“米特拉夹”的患者因心脏衰竭入院治疗，其中28人死亡。
报道称，该结果让主要研究人员感到乐观。美国芒特西奈医疗中心心脏外科医生吉尔伯特·唐（音）说，这次临床试验传递了“非常非常强有力的信息”。
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