    • 2018年9月27日

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    小装置起大作用！美媒称心脏衰竭治疗迎曙光

    星期四, 九月 27, 2018 , ,

    美媒称，目前，有近200万美国人罹患严重的心脏衰竭，对他们而言，即便是完成日常琐事也非常困难。直到现在，医生几乎对这种病无能为力。但研究人员23日公布一份报告称，将一个小夹子植入心脏，能大幅降低严重心脏衰竭患者的死亡率。

    据美国《纽约时报》网站923日报道，医生们在一项大型临床试验中发现，这些患者还无需住院治疗，并表示他们的症状减轻，生活质量大为改善。

    报道称，这一研究结果是在美国圣迭戈举行的一次医学会议上公布的，同时还刊登在《新英格兰医学杂志》上，相关内容远比心脏专家预期的更令人鼓舞。

    美国宾夕法尼亚大学介入性心脏病项目主任霍华德·赫尔曼说：这是一个巨大的进步。这表明我们能够以前所未有的方式治疗一种疾病并提高治疗效果。

    报道称，在心脏衰竭的情况下，患者器官本身会受损和松弛，这通常是心脏病发作的结果。心肌跳动效率低下，心脏为试图弥补，就会扩张并变得畸形。

    扩张的心脏将二尖瓣拉开，而二尖瓣控制着从左心房进入左心室的血流。这个阀门变形后运转不良，瓣膜摆动分开。应该被注入体内的血液会重新流回心脏和肺部。

    恶性循环接踵而至：心脏扩张，二尖瓣泄漏；而泄漏的二尖瓣使心脏扩张幅度变大，心脏衰竭继而恶化。

    报道称，在这项新的研究中，研究人员用一种名叫米特拉夹的装置夹住二尖瓣的两片瓣膜，以修复二尖瓣。

    其结果是将一个几乎不能工作的阀门转换成一个能调节进出心脏的血流的阀门

    报道称，在这项新的试验中，美国和加拿大的614名严重心脏衰竭患者被随机分配，要么在接受标准治疗的同时植入米特拉夹，要么继续接受单独的标准治疗。

    在只接受标准治疗的患者组中，151人在随后两年因心脏衰竭入院治疗，其中61人死亡。

    而在同期，仅有92名安装米特拉夹的患者因心脏衰竭入院治疗，其中28人死亡。

    报道称，该结果让主要研究人员感到乐观。美国芒特西奈医疗中心心脏外科医生吉尔伯特·唐（音）说，这次临床试验传递了非常非常强有力的信息

    美国纽约大学兰贡医疗中心心脏瓣膜项目主任马修·威廉姆斯博士说：这将改变游戏规则。

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