小装置起大作用！美媒称心脏衰竭治疗迎曙光

美媒称，目前，有近 200 万美国人罹患严重的心脏衰竭，对他们而言，即便是完成日常琐事也非常困难。直到现在，医生几乎对这种病无能为力。但研究人员 23 日公布一份报告称，将一个小夹子植入心脏，能大幅降低严重心脏衰竭患者的死亡率。





据美国《纽约时报》网站 9 月 23 日报道，医生们在一项大型临床试验中发现，这些患者还无需住院治疗，并表示他们的症状减轻，生活质量大为改善。





报道称，这一研究结果是在美国圣迭戈举行的一次医学会议上公布的，同时还刊登在《新英格兰医学杂志》上，相关内容远比心脏专家预期的更令人鼓舞。





美国宾夕法尼亚大学介入性心脏病项目主任霍华德 · 赫尔曼说： “ 这是一个巨大的进步。这表明我们能够以前所未有的方式治疗一种疾病并提高治疗效果。 ”





报道称，在心脏衰竭的情况下，患者器官本身会受损和松弛，这通常是心脏病发作的结果。心肌跳动效率低下，心脏为试图弥补，就会扩张并变得畸形。





扩张的心脏将二尖瓣拉开，而二尖瓣控制着从左心房进入左心室的血流。这个 “ 阀门 ” 变形后运转不良，瓣膜摆动分开。应该被注入体内的血液会重新流回心脏和肺部。





恶性循环接踵而至：心脏扩张，二尖瓣泄漏；而泄漏的二尖瓣使心脏扩张幅度变大，心脏衰竭继而恶化。





报道称，在这项新的研究中，研究人员用一种名叫 “ 米特拉夹 ” 的装置夹住二尖瓣的两片瓣膜，以修复二尖瓣。





其结果是将一个几乎不能工作的 “ 阀门 ” 转换成一个能调节进出心脏的血流的 “ 阀门 ” 。





报道称，在这项新的试验中，美国和加拿大的 614 名严重心脏衰竭患者被随机分配，要么在接受标准治疗的同时植入 “ 米特拉夹 ” ，要么继续接受单独的标准治疗。





在只接受标准治疗的患者组中， 151 人在随后两年因心脏衰竭入院治疗，其中 61 人死亡。





而在同期，仅有 92 名安装 “ 米特拉夹 ” 的患者因心脏衰竭入院治疗，其中 28 人死亡。





报道称，该结果让主要研究人员感到乐观。美国芒特西奈医疗中心心脏外科医生吉尔伯特 · 唐（音）说，这次临床试验传递了 “ 非常非常强有力的信息 ” 。





美国纽约大学兰贡医疗中心心脏瓣膜项目主任马修

·

威廉姆斯博士说：

“

这将改变游戏规则。

”

Twitter

sgnypost





