刘强东美国律师:他99%几率不会被起诉 警方或道歉

3 日晚上 11 点许，就京东 CEO 刘强东在美国涉嫌性侵一事，红星新闻记者联系到其在明尼苏达州的当地律师约瑟夫 · 弗里德伯格。据《华尔街日报》报道，约瑟夫 · 弗里德伯格（ Joseph S 。 Friedberg ）坚信刘强东不会受到任何起诉，而在接受红星新闻专访时，弗里德伯格再次强调了这个观点，他表示，他和刘强东已经有 30 个小时未曾联系。他被拘留后获无条件释放，表明其不会受到起诉。如果真的受到起诉，那他会感到极为震惊。

弗里德伯格告诉红星新闻记者，他是在上周六（ 9 月 1 日）中午接到刘强东方面的电话的。





“ 像刘强东这样，被逮捕后又无条件释放的案例很罕见 ”

像刘强东这样，被逮捕后却又无条件释放的案例，弗里德伯格称， “ 虽然偶有发生，但这并不常见。 ” 他说， “85% 犯下重罪被捕的人，往往会在被起诉后定下保释金金额后，才能被释放。只有 10% 或 15% 的人才会在没有起诉，也没有保释金的情况下被释放。 ”

“ 因为这样的指控，而将某人逮捕，但是却毫无条件的释放，而且也没有扣下他的护照，这种情况是极为罕见的。 ” 根据这些情况，弗里德伯格称， “ 看起来有 99% 的几率，刘强东不会受到任何起诉。 ”

他说， “ 如果该指控属实，那么明尼阿波利斯警方不会释放他，而且是毫无限制条件的释放，通常情况来讲，这意味着他不会遭到起诉。我们也坚信他此后也不会受到任何起诉。 ”

弗里德伯格称， “ 我认为他（刘强东）最终可能会因为这次被捕，而收到（警方的）道歉。 ” 他表示，如果刘强东真的被起诉，那他才会真的感到震惊。

上次通话还是在 30 小时前，律师至今未和刘强东见过面





弗里德伯格向红星新闻记者透露称，直到现在，刘强东和他都还没有见过面。

“ 我们没有见过面，如果没有起诉，那么我们也没有见面的理由。 ” 他说，律师和客户不见面的事情几乎每周都会发生一次。 “ 我们上次通话还是在 30 小时前，到现在我们已有 1 天多没有联系过。 ”

弗里德伯格称，目前尚不明确导致刘强东被逮捕的具体指控内容。

根据当地法律，受害者做假指控也不会遭到惩罚

据弗里德伯格介绍，明尼苏达州当地法律将性侵罪名分为五级，第五级罪名最轻。针对这类案件，检方的起诉时间也有时效限制。 “ 如果是最轻的第五级罪名指控，那么其上诉期限为 3 年，如果是最重的第一级罪名指控，那么上诉期限为 5 年。 ”

如果指控的事实并不真实，那么指控刘强东的女子是否会受到相应惩罚呢？

“ 不会有任何事发生。 ” 弗里德伯格向红星新闻记者解释称，根据明尼苏达州的法律，如果一个人指控另外一人有罪，即便是虚假指控，此人也不会遭到起诉， “ 即便你跟警方说的是谎话，你也不会受到起诉，也不会有任何罚款。什么都没有。 ”

红星新闻记者查询发现，弗里德伯格是位经验丰富的律师，有

40

多年的辩护经验，曾为多位知名的企业高管、运动员和政客进行过辩护。

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