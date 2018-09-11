IS武装或对西欧发动袭击？英军增派部队进驻阿富汗

英国天空新闻频道网站 9 月 2 日发表了阿利斯泰尔 · 邦卡尔的题为《阿富汗的 “ 伊斯兰国 ” 武装人员正与英国境内分支机构接触》的报道，摘要如下：





据英国政府透露，阿富汗境内的 “ 伊斯兰国 ” （ IS ）极端武装分子正与英国和西欧境内的恐怖主义分支机构进行接触，其有可能发动恐怖袭击。





尽管此前已有充分的证据表明阿富汗的 “ 伊斯兰国 ” 极端组织正在崛起，但这是政府首次证实该组织现在对英国构成了直接威胁。





在访问驻阿富汗的英国军队时，英国国防大臣向天空新闻频道表示，英国必须采取行动防止恐怖袭击。





国防大臣加文 · 威廉姆森在阿富汗北部城市马扎里沙里夫表示： “ 我们所看到的是这些组织对英国构成了真正的威胁，我们必须采取行动，以确保未来不会发生类似曼彻斯特那样的恐怖袭击。 ”





他说： “ 我们一直看到恐怖组织在阿富汗境内活动，而且有证据表明他们不仅与英国境内的恐怖组织有联系，而且与整个欧洲大陆的恐怖组织有联系。 ”





该组织被称为 “ 呼罗珊 ” 组织（ IS-K ），是 “ 伊斯兰国 ” 的分支组织。它是塔利班和 “ 基地 ” 组织的竞争对手，也一直是美国和英国驻阿富汗特种部队的打击目标。该组织的最新领导人阿布 · 萨阿德 · 迈尔哈比一周前在美国的空袭中丧生，他是过去几年在阿富汗被杀的第四位 “ 伊斯兰国 ” 领导人。





据信，数千名外国武装分子已被赶出伊拉克和叙利亚，抵达阿富汗。但英国国防大臣的话表明，该组织的地位比此前认为的更加稳固。





消息人士不愿证实是否有英国人也加入了 “ 呼罗珊 ” 组织，但他们表示该组织有着 “ 广泛的人口结构 ” 。





不过作为国际联军的美国领导人，备受尊敬、即将离任的约翰 · 尼科尔森将军否认了 “ 呼罗珊 ” 组织正在扩张的说法。





他向美国之音记者表示 :“ 通过从其他暴力极端组织招募人员，他们能够弥补一部分人员损失。 ” 他还说： “ 尽管招募了这些人，该组织仍在流失武装人员和失去阵地。 ”





“ 呼罗珊 ” 组织对英国构成威胁的消息令人感到担忧。与此同时，目前有 440 名额外的英国士兵抵达阿富汗，这是华盛顿为应对威胁和稳定国家而要求的增兵计划的一部分。





天空新闻频道是唯一一家随军报道的电视新闻机构。英国目前对阿富汗投入的总兵力约为 1100 人，排在美国和德国之后，位列第三。





4 年前，英国军队结束了在阿富汗的战斗任务，离开了位于赫尔曼德省的 “ 堡垒 ” （ Bastion ）营地。当时就有人批评此举为时过早，但国防大臣为之进行辩护，声称目前负责阿富汗境内安全事务的是阿富汗部队，而不是国际联军。





他说 :“ 你们都看到了，阿富汗政府在军队建设方面进展非常迅速。我认为我们所做的就是认识到我们可以在哪些地方添砖加瓦、提供支援。 ”





他还表示： “ 阿富汗人民是世界上最骄傲的民族和国家之一。在威胁面前，他们希望能够自己保卫自己的国家。 ”





派更多英国部队进驻这个国家、在非战斗任务中发挥作用的举措恰逢一个关键时刻 —— 阿富汗总统阿什拉夫 · 加尼向塔利班提出了正式的和平谈判，尽管在明年总统选举前不太可能发生任何事情，但人们仍保持着平静的乐观情绪。





英国驻阿富汗副大使贾尔斯 · 利弗对天空新闻频道说： “ 我们现在有了取得和平进展的真正机会。 ”





他说： “ 很长一段时间以来，人们一直在说这种话，我对此表示赞赏，但我们今年有一些特殊的情况，今年的局势跟 2001 年以来的局势相比有本质不同。 ”





利弗称： “ 首先是总统向塔利班提出的和平提议，那是无条件谈判。第二，美国 / 南亚战略没有为美国对阿富汗的军事支持设定任何时间表。最后， 6 月份的开斋节停火让我们看到了 17 年来从未发生过的事情，那就是完全停止暴力，塔利班战士进入城市后受到了欢迎。 ”





和平谈判的提议也吸引了俄罗斯，俄罗斯最近提议由俄方充当和平谈判的东道主。俄罗斯资助的广播电台现在正在阿富汗广播，通过电波传播反北约的信息。有不少报道称，俄罗斯正通过伊朗向塔利班提供武器。





威廉姆森对俄罗斯日益 “ 干预 ” 阿富汗事务提出批评。





他说：

“

我们希望俄罗斯能够在阿富汗发挥积极作用。我认为他们可以发挥比现在更积极的作用。

”

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