“富人总统”马克龙要“反贫困” 法国穷人有多穷

据路透社，马克龙政府将投入80亿欧元用于解决法国贫困问题。
法国政府发言人本杰明·格里沃周三在接受采访时透露了这一反贫困计划。格里沃称，计划将分四年实施，“这是一项非常重大的政治决定”。
作为老牌资本主义国家，法国似乎与“贫困”沾不上边儿。但事实上，法国的贫困现象不容忽视。据法国国家统计局2016年统计数据，法国有880万人处于贫困线以下，占到总人口的14%。
法国史上最年轻的总统马克龙上任一年有余，一直被批不关注穷人、远离民众，被冠以“富人总统”的称号。这一次，他终于下定决心要治理贫困了么？
忽视穷人的“富人总统”
马克龙的“富人总统”称号由来已久。
据法国《费加罗报》，7月的民调显示，74%受访者称马克龙像个“富人总统”，75%受访者认为马克龙“远离民众”，84%受访者称其“不够谦虚”。
花费50万欧元公款更新爱丽舍宫餐具、在避暑地雷岗松堡修建私人泳池、教训在纪念活动中称呼其昵称的少年，这些事件使得马克龙支持率暴跌。
而其上台后的福利体系改革、巨富税改革也被指只关注富人阶层利益，而忽视了工薪阶层、穷人群体。
据英国《金融时报》，马克龙在今年7月提出了他执政第二年的政策重点，其首要任务是“建立21世纪的福利国家”，包括改革退休计划、治理贫困、劳动力市场改革等。
但其将“巨富税”改为“不动产巨富税”，减轻富豪们的税务负担，反之则要停止向法国福利系统划拨大量现金，缩减对穷人的补助——前总统奥朗德批评他是“特富人的总统”。
对于质疑，马克龙称“我们花在最低福利支出上的钱太庞大了（2016年法国社会福利支出为570亿欧元）……这些人生来贫困，此后会一直贫困。那些变成了穷人的，会一直是穷人，我们必须采取行动，将人们从这种境况中解救出来”。
被世界杯“耽搁”的反贫困计划
事实上，今年7月，马克龙曾表示要公布反贫困计划，解决法国的贫困问题。但该计划却被世界杯给“耽搁”了。
据法国the local新闻网，原本马克龙应在7月中旬公布反贫困计划，但由于法国队进入四强，且极可能打进世界杯决赛——而马克龙早早承诺将前往俄罗斯现场观看决赛，反贫困计划被延迟。
当时，反贫困计划的延迟引发国内严重不满，许多人批评马克龙“不分轻重、玩世不恭”，称“贫困不能等待”。
但这次的“反贫困”计划，马克龙似乎认真了起来。
据法新社，当地时间9月13日，马克龙将在巴黎人类博物馆宣布其“反贫困”计划。在此之前，9月10日，马克龙还前往“人人为尊严行动起来-四分之一世界”协会会址，会见了深度贫穷的人们，了解他们的日常生活状况，为“反贫困”计划的宣布造势。
法新社称，此次反贫困的重点是从青少年时期开始预防贫穷，同时保障就业。在青少年预防方面，具体包括公立学校免费早餐、义务教育年限提高到18岁、增加就学补助等。
法国穷人有多穷？
据法新社，自2008年以来，法国的贫困状况有所好转，但情况却有些“不可逆”。也即，贫困人口几乎没有增加，但却也很难脱离贫困。
马克龙更是直言，“法国的贫困是命运的不平等。基于你的出生、你的家庭、你的学校，你的命运基本就被锁定了”。
那么，法国的穷人到底是个什么样儿？
据路透社，法国将月收入低于人均中位数收入的60%作为贫困线标准。2016年的统计数据显示，法国月收入低于1026欧元的贫困人数近900万，其中近500万月消费低于855欧元。
另据the local新闻网，法国人认为月收入低于1118欧元时，即可被认定处于贫困状态。
而最新一项调查显示，21%受访者表示难以支付一日三餐；27%称他们无力承担每天吃到新鲜水果和蔬菜。
在每月收入低于1200欧元的受访者中，近一半认为他们难以支付子女学费，48%认为他们无法保证多样化的饮食。而80%的受访者担心他们的下一代将会比他们更为贫困。
法国《世界报》的贫困报告也显示，近20%的18岁以下青少年面临贫困，每月花费低于1015欧元。
马克龙的“反贫困”计划重点放在预防青少年贫困上，是否能解决“一代穷，代代穷”的结构性问题，还须得拭目以待。
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