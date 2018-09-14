“富人总统”马克龙要“反贫困” 法国穷人有多穷

据路透社，马克龙政府将投入 80 亿欧元用于解决法国贫困问题。

法国政府发言人本杰明 · 格里沃周三在接受采访时透露了这一反贫困计划。格里沃称，计划将分四年实施， “ 这是一项非常重大的政治决定 ” 。





作为老牌资本主义国家，法国似乎与 “ 贫困 ” 沾不上边儿。但事实上，法国的贫困现象不容忽视。据法国国家统计局 2016 年统计数据，法国有 880 万人处于贫困线以下，占到总人口的 14% 。





法国史上最年轻的总统马克龙上任一年有余，一直被批不关注穷人、远离民众，被冠以 “ 富人总统 ” 的称号。这一次，他终于下定决心要治理贫困了么？

忽视穷人的 “ 富人总统 ”

马克龙的 “ 富人总统 ” 称号由来已久。





据法国《费加罗报》， 7 月的民调显示， 74% 受访者称马克龙像个 “ 富人总统 ” ， 75% 受访者认为马克龙 “ 远离民众 ” ， 84% 受访者称其 “ 不够谦虚 ” 。

花费 50 万欧元公款更新爱丽舍宫餐具、在避暑地雷岗松堡修建私人泳池、教训在纪念活动中称呼其昵称的少年，这些事件使得马克龙支持率暴跌。





而其上台后的福利体系改革、巨富税改革也被指只关注富人阶层利益，而忽视了工薪阶层、穷人群体。

据英国《金融时报》，马克龙在今年 7 月提出了他执政第二年的政策重点，其首要任务是 “ 建立 21 世纪的福利国家 ” ，包括改革退休计划、治理贫困、劳动力市场改革等。





但其将 “ 巨富税 ” 改为 “ 不动产巨富税 ” ，减轻富豪们的税务负担，反之则要停止向法国福利系统划拨大量现金，缩减对穷人的补助 —— 前总统奥朗德批评他是 “ 特富人的总统 ” 。

对于质疑，马克龙称 “ 我们花在最低福利支出上的钱太庞大了（ 2016 年法国社会福利支出为 570 亿欧元） …… 这些人生来贫困，此后会一直贫困。那些变成了穷人的，会一直是穷人，我们必须采取行动，将人们从这种境况中解救出来 ” 。

被世界杯 “ 耽搁 ” 的反贫困计划

事实上，今年 7 月，马克龙曾表示要公布反贫困计划，解决法国的贫困问题。但该计划却被世界杯给 “ 耽搁 ” 了。





据法国 the local 新闻网，原本马克龙应在 7 月中旬公布反贫困计划，但由于法国队进入四强，且极可能打进世界杯决赛 —— 而马克龙早早承诺将前往俄罗斯现场观看决赛，反贫困计划被延迟。

当时，反贫困计划的延迟引发国内严重不满，许多人批评马克龙 “ 不分轻重、玩世不恭 ” ，称 “ 贫困不能等待 ” 。





但这次的 “ 反贫困 ” 计划，马克龙似乎认真了起来。

据法新社，当地时间 9 月 13 日，马克龙将在巴黎人类博物馆宣布其 “ 反贫困 ” 计划。在此之前， 9 月 10 日，马克龙还前往 “ 人人为尊严行动起来 - 四分之一世界 ” 协会会址，会见了深度贫穷的人们，了解他们的日常生活状况，为 “ 反贫困 ” 计划的宣布造势。





法新社称，此次反贫困的重点是从青少年时期开始预防贫穷，同时保障就业。在青少年预防方面，具体包括公立学校免费早餐、义务教育年限提高到 18 岁、增加就学补助等。

法国穷人有多穷？

据法新社，自 2008 年以来，法国的贫困状况有所好转，但情况却有些 “ 不可逆 ” 。也即，贫困人口几乎没有增加，但却也很难脱离贫困。

马克龙更是直言， “ 法国的贫困是命运的不平等。基于你的出生、你的家庭、你的学校，你的命运基本就被锁定了 ” 。

那么，法国的穷人到底是个什么样儿？





据路透社，法国将月收入低于人均中位数收入的 60% 作为贫困线标准。 2016 年的统计数据显示，法国月收入低于 1026 欧元的贫困人数近 900 万，其中近 500 万月消费低于 855 欧元。

另据 the local 新闻网，法国人认为月收入低于 1118 欧元时，即可被认定处于贫困状态。





而最新一项调查显示， 21% 受访者表示难以支付一日三餐； 27% 称他们无力承担每天吃到新鲜水果和蔬菜。

在每月收入低于 1200 欧元的受访者中，近一半认为他们难以支付子女学费， 48% 认为他们无法保证多样化的饮食。而 80% 的受访者担心他们的下一代将会比他们更为贫困。





法国《世界报》的贫困报告也显示，近 20% 的 18 岁以下青少年面临贫困，每月花费低于 1015 欧元。

马克龙的

“

反贫困

”

计划重点放在预防青少年贫困上，是否能解决

“

一代穷，代代穷

”

的结构性问题，还须得拭目以待。

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