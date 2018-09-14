美媒曝以色列支持叙叛军内幕：每人每月发75美元

据美国《外交政策》双月刊网站 9 月 6 日报道称，叙利亚南部至少 12 个反政府武装组织的 20 多名指挥官和普通成员说，以色列近年来秘密武装和资助这些组织、以阻止极端组织 “ 伊斯兰国 ” 武装分子占领以色列边界附近的阵地。

报道称，今年 7 月以色列转让的军事设备包括突击步枪、机枪、迫击炮发射装置和运输车辆。以色列安全部门通过连接以色列占领的戈兰高地与叙利亚的 3 个关口运送这些武器。以色列同样也用这些关口向饱受多年内战之苦的叙利亚南部居民运送人道主义援助物资。





叙利亚反政府武装成员和当地媒体称，以色列还向反政府武装人员发工资（每人每月约 75 美元），并提供额外资金。反政府武装用这些钱在叙利亚黑市上购买武器。

这些款项以及作为回报以色列所得到的服务，曾使武装分子产生如下预期：如果忠于叙利亚政府的军队试图向叙利亚南部推进，以色列将出面斡旋。

今年夏季，当得到俄罗斯空中力量支持的叙政府军这样做时，以色列没有干预，令叛军感到被出卖了。

其中隶属于 “ 戈兰骑士 ” 组织的一名成员 Y 称： “ 这是一个我们不会忘记的关于以色列的教训。它不在乎 …… 这些人。它不关心人类。它只关心本国利益。 ”

报道称，以色列试图将本国与这些组织的关系保密。

报道认为，与卡塔尔、沙特阿拉伯、土耳其和美国等其他卷入这场历时 7 年的内战的国家提供的武器和资金的数量相比，以色列所提供的数量较小。即便在今年早些时候以色列援助计划达到顶峰时，反政府武装指挥官也抱怨说援助不够。

但是，以色列提供援助之所以重要，有几个原因。这标志着以色列试图阻止伊朗巩固其在叙利亚之地位的又一方式。以色列还对伊朗在叙利亚的军事基地发动空袭，并通过俄罗斯施加政治压力。

以色列提供援助此举还令人对在叙利亚内战最终逐渐平息之际该国境内的力量对比提出了问题。在帮助叙利亚政府击败反政府武装的伊朗军队没有表示出从叙利亚撤军之意向的情况下，叙利亚成为以色列与伊朗间一个冲突爆发点的可能性很大。

报道称，以色列驻华盛顿大使馆发言人拒绝就这篇文章置评。





报道称，以色列从 2013 年开始向与叙利亚自由军结盟的反政府武装组织提供武器，包括在库奈特拉、德拉和大马士革南部农村地区活动的一些武装派别。当时转让的武器主要是美国制造的 M16 突击步枪。后来，以色列向武装分子提供的大多不是美国武器（显然是为了掩盖援助来源），包括以色列于 2009 年没收、从伊朗运往黎巴嫩真主党的一些枪支弹药。

对这些组织的援助在一段时间内保持稳定，但在去年大幅增加。以色列从支持数以百计战斗人员变为帮助拥有数以千计成员的反政府组织。援助增加恰逢以色列对叙利亚的政策发生更广泛变化之际。在向美国和俄罗斯发出呼吁、但未能达成一项能让伊朗支持的民兵组织离开叙利亚南部的协议后，以色列采取了更加咄咄逼人的政策。其空军开始更深入叙利亚境内进行打击，不仅针对从伊朗运往真主党的个别批次武器，而且针对伊朗全国各地的基地。

报道认为，在以色列支持的组织中，有两个已被公开确认，包括以库奈特拉的边境城镇朱巴塔海舍卜为基地的 “ 戈兰骑士 ” 组织和以赫尔蒙山附近城镇拜特金为基地的 “ 奥马尔 · 本 · 哈塔卜 ” 旅。

与其他支持叙利亚反对派的外国势力不同，以色列几乎未做任何努力来组织和巩固其援助计划。相反，它显然依赖于与个别指挥官建立的关系，直接向他们提供援助。





叙利亚南部的反政府武装分子说，这些指挥官会通过电话与以色列官员联系，偶尔也会在以色列占领的戈兰高地与他们会面。在这些指挥官改换组织和地点时，以色列的援助会随之改变。另一方面，当这些指挥官因内部权斗而被杀或被赶下台时，以色列会停止向他们以前所属派别提供援助。

“ 戈兰骑士 ” 组织是以色列青睐的组织。该派别的成员说，由于以色列资助增加，该组织去年增加了数百作战人员。它还向其他组织分发以色列提供的武器。这使该组织在库奈特拉以及附近的德拉省都拥有了极大影响力。

以色列还向在耶尔穆克盆地打击 “ 伊斯兰国 ” 组织在当地的分支组织的武装组织提供火力支援。当地武装组织、媒体记者和居民说，在 “ 伊斯兰国 ” 组织与其他反政府武装作战时，以军对该组织指挥官发动无人机袭击，对该组织人员、工事和车辆发动精确导弹打击。在反政府武装对叙政府军发动攻击时，以色列则不提供类似火力支援。

报道评论称，由于以色列的人道主义和军事援助，叙利亚南部很多居民逐渐将其视为盟友。以色列用阿拉伯语宣传其 “ 好邻居 ” 计划，包括在叙利亚南部的人道主义行动和在以色列医院治疗一些叙利亚民众。

“ 戈兰骑士 ” 组织的武装分子 Y 数月前说： “ 以色列是唯一在该地区有利益、有一点人性并向平民提供援助的国家。 ”

报道称，但是，随着叙政府军在俄罗斯和伊朗军队帮助下重新控制了越来越多叙利亚领土，以色列开始寻求其他方式来保障本国在边境地区的利益。

今年 7 月，以色列官员显然与俄罗斯达成谅解、允许政府军重返毗邻戈兰高地的德拉省西部地区和库奈特拉。据报道，作为交换，俄罗斯承诺不让伊朗支持的民兵组织进入距离戈兰高地 80 公里以内的地方，并且不开始阻挠以色列对叙利亚各地的伊朗目标实施打击。

即使在叙政府军开始对叙利亚南部发动攻势后，该地区很多叙利亚人仍抱着以色列至少会阻止叙利亚政府夺回邻近的库奈特拉省的希望。数以千计的人逃往毗邻戈兰高地的地区，但以色列没有进行干预来保护他们。





德拉省西部地区的一名当地社区领袖说，他很快意识到依靠以色列是个错误。

他说： “ 相信我，以色列会为自己对叙利亚南部发生的事情保持沉默感到后悔。我们这个镇以及邻近一些城镇的人勉强与政权达成了和解，但这种和解将在不远的将来影响以色列。 ”

报道称，当叙政府军逼近时，因为担心政府军会进行报复，一些反政府武装分子与其以色列熟人进行联系、寻求庇护。以色列官员的回应是，允许少数反政府武装指挥官及其直系亲属在 7 月 22 日夜间进入以色列。其他人被拒之门外。

这些指挥官及其亲属仍然下落不明。叙利亚人说，据说有些人在以色列，还有些人在约旦。一名前指挥官通知其下属，他已抵达土耳其。

至于普通作战人员，大多数人选择留在家里、向政府投降，而不是逃到反政府武装仅存的飞地伊德利卜。一些已经被捕，显然是因为与以色列合作，另一些则加入了支持政府的民兵组织或叙利亚政府军。

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