特朗普警告对全部中国进口商品加税

美国总统特朗普周五表示，他已经准备好对另外2670亿美元的中国进口商品加征关税。此刻外界正等待他正式宣布对2000亿美元中国商品加征关税的决定。
特朗普在“空军一号”专机上说：“我们正在谈论的2000亿美元可能很快就会发生，这取决于它们会发生什么。在某种程度上，这将取决于中国。我实在不想这么说，但在这背后是另外2670亿美元，如果我愿意的话，可以在短时间内实行。”
周五早些时候，白宫经济顾问库德洛表示，在对公众评论完成评估前，特朗普不会就他警告的对2000亿美元中国商品加征关税做出任何决定。公众评论期已于周四凌晨结束，美国贸易代表办公室收到了近6000条评论。
在美国公布2000亿美元拟定商品清单后，中国8月3日也公布了600亿美元美国进口商品的反制清单。中国商务部发言人星期四警告说，如果美方“一意孤行”，宣布对中国2000亿美元出口商品加征关税，中方将采取必要反制措施。
如果特朗普的最新警告得到实施，这相当于对全部中国进口商品加征关税。目前，特朗普征收并威胁征收的关税总计为5170亿美元，超过了去年进口的5050亿美元中国商品。
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