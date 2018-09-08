    • 2018年9月8日

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    特朗普警告对全部中国进口商品加税

    星期六, 九月 08, 2018 ,

    美国总统特朗普周五表示，他已经准备好对另外2670亿美元的中国进口商品加征关税。此刻外界正等待他正式宣布对2000亿美元中国商品加征关税的决定。

    特朗普在空军一号专机上说：我们正在谈论的2000亿美元可能很快就会发生，这取决于它们会发生什么。在某种程度上，这将取决于中国。我实在不想这么说，但在这背后是另外2670亿美元，如果我愿意的话，可以在短时间内实行。

    周五早些时候，白宫经济顾问库德洛表示，在对公众评论完成评估前，特朗普不会就他警告的对2000亿美元中国商品加征关税做出任何决定。公众评论期已于周四凌晨结束，美国贸易代表办公室收到了近6000条评论。

    在美国公布2000亿美元拟定商品清单后，中国83日也公布了600亿美元美国进口商品的反制清单。中国商务部发言人星期四警告说，如果美方一意孤行，宣布对中国2000亿美元出口商品加征关税，中方将采取必要反制措施。

    如果特朗普的最新警告得到实施，这相当于对全部中国进口商品加征关税。目前，特朗普征收并威胁征收的关税总计为5170亿美元，超过了去年进口的5050亿美元中国商品。

    自今年7月份以来，美中双方已经针对对方的500亿美元的商品加征关税。特朗普政府认为这些关税是有必要的，目的是要求中国改善市场准入、提高对美国公司知识产权的保护、减少中国的产业补贴和对美贸易高达3750亿美元的顺差。（美国之音）

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