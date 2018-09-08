范冰冰出事再添证据 曝中国央视禁播其广告

人称 “ 范爷 ” 的中国知名女星范冰冰已经 “ 神隐 ” 近一百天，关于其境况现有种种传闻与猜测。





北京时间 9 月 7 日，中国央视一名员工的微信朋友圈贴出一张截图显示，中国央视已禁播范冰冰代言的一切广告。





通过截图内容可知，一位名叫魏万鹏的称接到央视广告部审查科的通知，要求从 9 月 7 日起禁播范冰冰代言的广告片，同时中国男明星黄晓明的广告片也在禁播之列。





范冰冰和黄晓明圈内好友，此前黄晓明被指操作股票，涉及长春长生问题疫苗事件，后官方披露后续问题。





9 月 7 日，台湾 ETToday 新闻云还报道称， “ 范冰冰现在还被关在牢里，现状很惨 ” 。





此前， 8 月 31 日，中国 SSCC 上海超跑俱乐部董事长黄毅清在其微博披露，中国影视明星范冰冰因涉嫌偷税漏税已被捕。





公开报道显示， 2018 年 6 月，中国前知名主持人崔永元在其个人微博上举报范冰冰 “ 阴阳合同 ” 问题，由此掀开了影视行业的一大潜规则。 随后中国国家税务总局介入，再之后范冰冰开始 “ 神隐 ” 起来。不时有传闻称其已被拘留，但并无证据。





9 月 6 日，中国证券日报网转载《逃税被调查 范冰冰被控制将接受法律裁决》文章，文章称范冰冰不仅涉及 “ 阴阳合同 ” ，而且还涉嫌参与有关银行违规放贷及腐败案件，最大可能是面临法律制裁。





由于中国《证券日报》是一家极具公信力的官媒，由《经济日报》主管、主办，而《经济日报》则是中国国务院主办的中央直属党报。因此，有关范冰冰被抓的消息一发出，便迅速引发极大关注。（多维新闻）

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