范冰冰出事再添证据 曝中国央视禁播其广告

人称“范爷”的中国知名女星范冰冰已经“神隐”近一百天，关于其境况现有种种传闻与猜测。
北京时间9月7日，中国央视一名员工的微信朋友圈贴出一张截图显示，中国央视已禁播范冰冰代言的一切广告。
通过截图内容可知，一位名叫魏万鹏的称接到央视广告部审查科的通知，要求从9月7日起禁播范冰冰代言的广告片，同时中国男明星黄晓明的广告片也在禁播之列。
范冰冰和黄晓明圈内好友，此前黄晓明被指操作股票，涉及长春长生问题疫苗事件，后官方披露后续问题。
9月7日，台湾ETToday新闻云还报道称，“范冰冰现在还被关在牢里，现状很惨”。
此前，8月31日，中国SSCC上海超跑俱乐部董事长黄毅清在其微博披露，中国影视明星范冰冰因涉嫌偷税漏税已被捕。
公开报道显示，2018年6月，中国前知名主持人崔永元在其个人微博上举报范冰冰“阴阳合同”问题，由此掀开了影视行业的一大潜规则。 随后中国国家税务总局介入，再之后范冰冰开始“神隐”起来。不时有传闻称其已被拘留，但并无证据。
9月6日，中国证券日报网转载《逃税被调查 范冰冰被控制将接受法律裁决》文章，文章称范冰冰不仅涉及“阴阳合同”，而且还涉嫌参与有关银行违规放贷及腐败案件，最大可能是面临法律制裁。
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