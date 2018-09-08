    • 2018年9月8日

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    范冰冰出事再添证据 曝中国央视禁播其广告

    星期六, 九月 08, 2018

    人称范爷的中国知名女星范冰冰已经神隐近一百天，关于其境况现有种种传闻与猜测。 

    北京时间97日，中国央视一名员工的微信朋友圈贴出一张截图显示，中国央视已禁播范冰冰代言的一切广告。 

    通过截图内容可知，一位名叫魏万鹏的称接到央视广告部审查科的通知，要求从97日起禁播范冰冰代言的广告片，同时中国男明星黄晓明的广告片也在禁播之列。 

    范冰冰和黄晓明圈内好友，此前黄晓明被指操作股票，涉及长春长生问题疫苗事件，后官方披露后续问题。 

    97日，台湾ETToday新闻云还报道称，范冰冰现在还被关在牢里，现状很惨 

    此前，831日，中国SSCC上海超跑俱乐部董事长黄毅清在其微博披露，中国影视明星范冰冰因涉嫌偷税漏税已被捕。 

    公开报道显示，20186月，中国前知名主持人崔永元在其个人微博上举报范冰冰阴阳合同问题，由此掀开了影视行业的一大潜规则。 随后中国国家税务总局介入，再之后范冰冰开始神隐起来。不时有传闻称其已被拘留，但并无证据。 

    96日，中国证券日报网转载《逃税被调查 范冰冰被控制将接受法律裁决》文章，文章称范冰冰不仅涉及阴阳合同，而且还涉嫌参与有关银行违规放贷及腐败案件，最大可能是面临法律制裁。 

    由于中国《证券日报》是一家极具公信力的官媒，由《经济日报》主管、主办，而《经济日报》则是中国国务院主办的中央直属党报。因此，有关范冰冰被抓的消息一发出，便迅速引发极大关注。（多维新闻） 

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