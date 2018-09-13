    • 2018年9月13日

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    坦桑尼亚总统不支持控制生育：不敢多生是因懒惰

    星期四, 九月 13, 2018

    坦桑尼亚总统马古富力近日公开表示不支持控制生育措施，鼓励本国公民多生孩子。英国《卫报》11日报道称，马古富力在该国米亚图地区出席集会时对当地民众表示：你们搞畜牧业可以养活自己的孩子。既然这样，还搞什么避孕措施呢？我认为坦桑尼亚没必要控制生育。他还称，不敢多生孩子的人是因为太过懒惰，所以才没办法养活一个大家庭。
    　　
    联合国人口基金会数据显示，目前，坦桑尼亚约有1/3女性采取避孕措施控制生育。不过，由于农村地区比较落后，很多避孕措施跟不上，生的孩子相对比较多。据报道，坦桑尼亚批准了《马普托议定书》，该议定书赋予女性可以自由生育的权利和自主选择避孕方式的权利。

    对此，马古富力以欧洲为例批评控制生育措施，欧洲人由于出生率太低，劳动力都不够用，所以坦桑尼亚不能重蹈覆辙。针对马古富力的观点很多批评人士指出，坦桑尼亚的情况很难和欧洲相提并论，毕竟欧洲是发达地区，并不需要太多基础劳动力。一家名为女性健康发展的公益组织负责人姆瓦伊图卡则表达了相对折中的观点，：采取控制生育措施至少可以让女性安排好生孩子的时间间隔，比方说女性当妈妈后至少应该在持续母乳喂养婴儿两年半后再生产，这样有利于孩子健康成长。
    　　
    坦桑尼亚当地媒体《公民报》报道称，虽然总统马古富力不支持控制生育，但是从国家层面上还不会有大的改变。然而，公益机构立即平等的非洲区域负责人吉塔乌表示，马古富力说的话到后来往往都变成了国家政策。我们需要警惕，控制生育工作退步将影响女性自主权益，同时，生育失控会导致很多大家庭难以维持正常生活开销，陷入贫困状态。

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