坦桑尼亚总统不支持控制生育：不敢多生是因懒惰

坦桑尼亚总统马古富力近日公开表示不支持控制生育措施，鼓励本国公民多生孩子。英国《卫报》 11 日报道称，马古富力在该国米亚图地区出席集会时对当地民众表示： “ 你们搞畜牧业可以养活自己的孩子。既然这样，还搞什么避孕措施呢？我认为坦桑尼亚没必要控制生育。 ” 他还称，不敢多生孩子的人是因为太过懒惰，所以才没办法养活一个大家庭。

联合国人口基金会数据显示，目前，坦桑尼亚约有 1/3 女性采取避孕措施控制生育。不过，由于农村地区比较落后，很多避孕措施跟不上，生的孩子相对比较多。据报道，坦桑尼亚批准了《马普托议定书》，该议定书赋予女性可以自由生育的权利和自主选择避孕方式的权利。





对此，马古富力以欧洲为例批评控制生育措施，欧洲人由于出生率太低，劳动力都不够用，所以坦桑尼亚不能重蹈覆辙。针对马古富力的观点很多批评人士指出，坦桑尼亚的情况很难和欧洲相提并论，毕竟欧洲是发达地区，并不需要太多基础劳动力。一家名为 “ 女性健康发展 ” 的公益组织负责人姆瓦伊图卡则表达了相对折中的观点，： “ 采取控制生育措施至少可以让女性安排好生孩子的时间间隔，比方说女性当妈妈后至少应该在持续母乳喂养婴儿两年半后再生产，这样有利于孩子健康成长。 ”

坦桑尼亚当地媒体《公民报》报道称，虽然总统马古富力不支持控制生育，但是从国家层面上还不会有大的改变。然而，公益机构

“

立即平等

”

的非洲区域负责人吉塔乌表示，马古富力说的话到后来往往都变成了国家政策。我们需要警惕，控制生育工作退步将影响女性自主权益，同时，生育失控会导致很多大家庭难以维持正常生活开销，陷入贫困状态。

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