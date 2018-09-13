特朗普签行政令 制裁干涉美选举的国家实体或个人

美国总统特朗普 12 日签署行政令，授权对干涉美国选举的国家、实体或个人进行制裁。

美国总统国家安全事务助理约翰 · 博尔顿和国家情报总监丹 · 科茨在当天的电话吹风会上向记者发布了上述消息。博尔顿称，这是美国政府做出的进一步努力，以保护美国选举和更广泛的政治进程不受外国干涉。

博尔顿表示，所谓干涉美国选举，不仅指对选举或竞选基础设施的干扰，还包括宣传和传播虚假信息等。





科茨称，根据行政令，一旦发生上述情况，美国情报机构将在 45 天内对外国干涉美国选举情况进行评估，然后将相关信息交由司法部和国土安全部在 45 天内决定是否进行制裁，如果国务院和财政部觉得相关制裁不够，还可以追加制裁。

上述美国官员表示相关举措是缘于俄罗斯干涉 2016 年美国大选，但行政令并没有针对特定国家。科茨称，有迹象表明不仅是俄罗斯，伊朗、朝鲜等国也试图干涉美国选举。尽管目前强度并不像 2016 年那般密集，但实际上 “ 只需要敲击一下键盘即可 ” 。

美国总统特朗普一直被部分国会议员批评在调查

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通俄门

”

问题上态度暧昧，部分特朗普前竞选团队的成员也正受到主导

“

通俄门

”

调查特别检察官米勒的调查、起诉。

8

月初，科茨、博尔顿和国土安全部长克尔斯滕

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尼尔森、联邦调查局局长克里斯托弗

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雷等人在白宫表示，将展开跨部门合作，确保今年中期选举不受外部干扰。

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