    • 2018年9月13日

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    特朗普签行政令 制裁干涉美选举的国家实体或个人

    星期四, 九月 13, 2018

    美国总统特朗普12日签署行政令，授权对干涉美国选举的国家、实体或个人进行制裁。
    　　
    美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿和国家情报总监丹·科茨在当天的电话吹风会上向记者发布了上述消息。博尔顿称，这是美国政府做出的进一步努力，以保护美国选举和更广泛的政治进程不受外国干涉。
    　　
    博尔顿表示，所谓干涉美国选举，不仅指对选举或竞选基础设施的干扰，还包括宣传和传播虚假信息等。

    科茨称，根据行政令，一旦发生上述情况，美国情报机构将在45天内对外国干涉美国选举情况进行评估，然后将相关信息交由司法部和国土安全部在45天内决定是否进行制裁，如果国务院和财政部觉得相关制裁不够，还可以追加制裁。
    　　
    上述美国官员表示相关举措是缘于俄罗斯干涉2016年美国大选，但行政令并没有针对特定国家。科茨称，有迹象表明不仅是俄罗斯，伊朗、朝鲜等国也试图干涉美国选举。尽管目前强度并不像2016年那般密集，但实际上只需要敲击一下键盘即可
    　　
    美国总统特朗普一直被部分国会议员批评在调查通俄门问题上态度暧昧，部分特朗普前竞选团队的成员也正受到主导通俄门调查特别检察官米勒的调查、起诉。8月初，科茨、博尔顿和国土安全部长克尔斯滕·尼尔森、联邦调查局局长克里斯托弗·雷等人在白宫表示，将展开跨部门合作，确保今年中期选举不受外部干扰。

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