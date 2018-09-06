特朗普将主持安理会讨论伊朗问题 或与伊朗总统正面交锋

外媒称，美国总统特朗普将在 9 月晚些时候主持关于伊朗问题的安理会会议。





据法新社 9 月 4 日报道，美国常驻联合国代表妮基 · 黑利 4 日表示，这一国家元首和政府首脑级别的会议预计在联大年会期间的 9 月 26 日举行。





报道称，在被问及伊朗总统哈桑 · 鲁哈尼是否会出席此次会议时，黑利称他 “ 有权 ” 参与。

黑利称： “ 很难找到一个伊朗没有参与冲突的地方。 ” 在这次会议上， “ 我们不寻求具体的成果 ” ，主要目的是让伊朗明白 “ 全世界都在注视着 ” 它的那些 “ 带来动荡的 ” 活动。





报道称，自特朗普主政以来，伊朗就处于华盛顿的靶子之上。黑利宣称， “ 针对伊朗的忧虑不断增长。你看看伊朗对恐怖主义越来越积极的支持、正在着手的弹道导弹试验、向也门胡塞武装出售武器等，这些都是对安理会决议的违反 ” 。





报道认为，美国总统 9 月主持安理会可能会意味着华盛顿同安理会其他成员之间发生诸多争议。除伊朗问题外，第一个分歧话题来自于美国决定 5 日组织一场有关尼加拉瓜示威活动的会议。俄罗斯、玻利维亚等国抨击这个日程，认为尼加拉瓜的局势并不威胁国际安全与和平。黑利还宣布要在 9 月 10 日召开有关委内瑞拉与腐败的会议，这同样会在安理会激起反对。





另据美联社 9 月 4 日报道，伊朗总统鲁哈尼 4 日说，伊朗将继续出口原油，尽管美国努力通过制裁阻止它。





“ 我们将继续千方百计生产和出口 ” 原油，鲁哈尼在国家电视台播出的评论中说， “ 石油处于对抗和抵制的最前沿 ” 。





报道称，美国希望通过将于 11 月重启的制裁有效地将伊朗的石油出口减少到零。此前，美国于 5 月退出了伊朗与世界主要大国签署的核协议。





报道还称，不过，现在还不清楚其他国家将大多程度减少伊朗石油的进口。也签署了伊核协议的英国、法国、德国、俄罗斯和中国反对特朗普政府退出协议的决定。欧洲国家试图挽救这一具有里程碑意义的协议。





此外据德新社 9 月 4 日报道，消息人士 4 日对德新社记者说，伊朗不会实施从德国向德黑兰运送 3 亿欧元现金的计划。





伊朗曾表示，希望从德国转钱以避免美国制裁造成的账户冻结。





报道称，这一可能性引发了华盛顿的强烈反应，美国驻德国大使理查德 · 格雷内尔呼吁柏林 “ 干预并阻止这一计划 ” 。





德国当局 8 月实施金融规定，使得这种大额现金提款更加难以获得批准。德黑兰的这一计划瓦解。





报道称，这些钱由欧洲 - 伊朗贸易银行持有，该银行属于伊朗，不过是在汉堡向德国央行德意志联邦银行注册的。





消息人士对德新社记者说，这一属于伊朗的银行通知德国位于波恩的联邦金融监管局，它将撤回请求。





报道称，德国联邦金融监管局负责批准这一资金转移。德国财政部和外交部没有回应德新社的置评请求。

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