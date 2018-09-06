英国高校呼吁恢复PSW签证吸引留学生：不想失去“摇钱树”

英媒称，英国大学校长们集体呼吁政府改变现行的签证制度，恢复深受海外学生欢迎的 PSW （ Post study work ）签证，允许来英国留学的海外学生在毕业后能滞留两年寻找工作机会。英国大学校长们称，恢复 PSW 签证能增强英国大学在拼抢激烈的国际留学生市场上的竞争力。





据英国广播公司网站 9 月 4 日报道，英国传统上是国际留学生的首选国家之一，海外留学生人数一直排在大学数量多出英国数倍的美国之后居第二位。但是近年来，其他国家如澳大利亚，加拿大、法国、德国等正在紧追其后，澳大利亚甚至大有赶超英国之势。过去 10 年中，赴美国留学的海外学生人数增长了 40% ，澳大利亚增长了 45% ，加拿大猛涨了 57% ，同期相比来英国的海外留学生只微升 3% 。





英国大学校长们称， 10 年间的此消彼长， PSW 签证是关键因素之一。英国大学行业机构英国大学联合会主席史密斯爵士指出，美国和加拿大允许留学生毕业后滞留 3 年找工作，而挖英国的 “ 墙角 ” 最凶的澳大利亚，允许留学生毕业后滞留 4 年。





报道称，在 2012 年以前，来英国留学的海外学生在毕业后可以向英国移民局申请时长为 2 年的 PSW 签证，毕业生不需要任何的 sponsor （担保 / 资助人），拥有该签证的学生在英国没有任何工作限制，也不一定非要找到工作，这就给了学生一个试探就业市场，获取职场经历的机会，因此 PSW 签证深受留学生、包括众多留英中国学生的欢迎。





然而 2012 年，时任英国内政部大臣的特雷莎 · 梅大笔一挥，把留学生划在 “ 净移民数据 ” 之列，同时一笔勾销了 PSW 签证，断了毕业生在英国实习找工作的后路，被中国人亲切地称为 “ 梅姨 ” 的特雷莎在留学生中也因此有了一个绰号 ——“ 留学杀手 ” 。





报道称，海外留学生对英国的经济举足轻重，他们的消费为英国创造的直接就业机会达 20 万个。每年留学生的学费、生活开销、旅行等费用加起来总值达 260 亿英镑，仅税收一项就为英国国库缴纳 10 亿英镑，同时，海外留学生交纳的学费也是英国大学不可或缺的现金来源。英国精英大学集团，罗素集团的负责人布拉德萧说，罗素集团大学中海外留学生占了几乎三分之一。因此可以说，每一个海外留学生，就是一颗摇钱树，如同 “cash cow” （ “ 现金奶牛 ” ）。

而在海外留学生中，中国留学生对英国的经济和英国高校的贡献首屈一指，在英国留学的 45 万海外学生中，中国留学生就占了近 10 万人，稳居第一。





报道指出，当初特雷莎 · 梅取消 PSW 签证的主要理由是 PSW 签证为移民开了后门，她声称有 10 万海外学生利用 PSW 签证滞留不归。但史密斯爵士指出，这与事实不符。英国出入境管理统计数字显示， 2018 年签证到期的留学生中， 97% 都 “ 按时离境 ” 。英国民调机构 ComRes 刚刚公布的最新调查显示， 75% 的英国人不把留学生看作移民。





报道称，此前，苏格兰议会已经向英国政府呼吁，对在苏格兰完成高等学业的海外留学生恢复 PSW 签证。英国内政部发言人表示欢迎海外学生 “ 对英国文化和经济的贡献 ” ，并称英国仍在为留学生提供 “ 优厚的毕业后工作机会 ” 。但英国大学联合会指出，现行制度对留学生限制苛刻，比如留学生必须找到年薪 2 万英镑以上的工作，并在 4 个月内完成签证转换等。英国大学校长们呼吁，要吸引海外学生继续来英国，并留住人才，恢复 PSW 签证是当务之急。





史密斯爵士说，恢复

PSW

签证将向海外学生释放一个

“

超级信号

”

，向世界表明英国的大门是敞开的，史密斯爵士甚至把

PSW

签证称为是英国脱欧后重要的软实力。

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