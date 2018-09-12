白宫规定不许将手机带进战情室 高官：防“内鬼”

像《恐惧》一书一样解密特朗普与白宫的书籍和新闻越来越多，这让特朗普更是深信自己被身边人出卖。而由此带来的结果便是，更加严苛的白宫 “ 纪律管控 ”—— 不许将个人手机带进白宫。





据美国有线电视新闻网（ CNN ）独家披露，白宫内部近日悄然收紧了保密措施：所有员工一律不得将手机设备带入白宫战情室 —— 包括官方配发的加密手机。根据最新规定，白宫员工现在要么把手机留在自己的办公室，要么把它们寄存在白宫西翼入口处的储物柜。而在此之前，他们可以将通信设备放在战情室的储物柜内临时寄存。据了解，这已经是白宫今年第二次收紧手机管理政策：年初，办公厅主任凯利曾在白宫西翼全面禁止个人移动通信设备的使用。当时，加密设备还不在此列。

CNN 认为，白宫的最新举措显然是为了进一步 “ 封锁 ” 内部消息，以免内部信息泄露令美国政府处于尴尬被动局面。伍德沃德等作者将白宫秘密 “ 和盘托出 ” 的系列大作，可能正是出台这项新规的诱因。

不过据两名高级官员透露，白宫此举主要还是为了防

“

内鬼

”

作祟。上个月，特朗普前高级助理奥马罗萨

·

纽曼突然

“

反水

”

，向媒体披露了她在白宫战情室内秘密录制、有关凯利辞退她的录音内容，此举引发轩然大波。奥马罗萨的行为不仅违反了白宫的内部条例，更使整个政府颜面无光

——

白宫战情室不仅是高度涉密场所，更是美国政府

“

最安全

”

的设施之一，历来被国家元首用于指挥海外作战、应对国际危机；如今却被一位心怀不满的员工搞出了一场

“

监听门

”

事件，实在算得上是一大丑闻。美国

“

商业内幕

”

网站甚至认为，这件事应被视为白宫历史上最大的安全疏漏之一。

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