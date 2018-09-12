白宫规定不许将手机带进战情室 高官：防“内鬼”

像《恐惧》一书一样解密特朗普与白宫的书籍和新闻越来越多，这让特朗普更是深信自己被身边人出卖。而由此带来的结果便是，更加严苛的白宫“纪律管控”——不许将个人手机带进白宫。
据美国有线电视新闻网（CNN）独家披露，白宫内部近日悄然收紧了保密措施：所有员工一律不得将手机设备带入白宫战情室——包括官方配发的加密手机。根据最新规定，白宫员工现在要么把手机留在自己的办公室，要么把它们寄存在白宫西翼入口处的储物柜。而在此之前，他们可以将通信设备放在战情室的储物柜内临时寄存。据了解，这已经是白宫今年第二次收紧手机管理政策：年初，办公厅主任凯利曾在白宫西翼全面禁止个人移动通信设备的使用。当时，加密设备还不在此列。
CNN认为，白宫的最新举措显然是为了进一步“封锁”内部消息，以免内部信息泄露令美国政府处于尴尬被动局面。伍德沃德等作者将白宫秘密“和盘托出”的系列大作，可能正是出台这项新规的诱因。
不过据两名高级官员透露，白宫此举主要还是为了防“内鬼”作祟。上个月，特朗普前高级助理奥马罗萨·纽曼突然“反水”，向媒体披露了她在白宫战情室内秘密录制、有关凯利辞退她的录音内容，此举引发轩然大波。奥马罗萨的行为不仅违反了白宫的内部条例，更使整个政府颜面无光——白宫战情室不仅是高度涉密场所，更是美国政府“最安全”的设施之一，历来被国家元首用于指挥海外作战、应对国际危机；如今却被一位心怀不满的员工搞出了一场“监听门”事件，实在算得上是一大丑闻。美国“商业内幕”网站甚至认为，这件事应被视为白宫历史上最大的安全疏漏之一。
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