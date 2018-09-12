美国宣布关闭巴解办事处 巴勒斯坦：这等同于宣战

特朗普政府对巴勒斯坦又出狠招：继去年承认耶路撒冷为以色列首都、今年取消了对约旦河西岸及加沙地带的大部分经援之后，美国国务院 10 日又宣布将关闭巴解组织（巴勒斯坦解放组织）驻华盛顿的办事处。

美国国务院当地时间 10 日发表声明称，将在 30 天内关闭巴解组织驻华盛顿办事处。国务院发言人诺尔特称，美国之前允许巴解组织驻华盛顿办事处为支持达成巴以之间持久全面和平这一目标进行活动， “ 但该组织并未采取措施推进与以色列进行直接和有意义的谈判 ” ，相反，该组织的领导人 “ 拒绝了美国的和平尝试，并拒绝与美国政府磋商 ” 。

在美国国务院宣布这一决定前，美国总统国家安全事务助理博尔顿在华盛顿保守派联邦党人协会演讲中已透露了这一决定。他还在演讲中威胁国际刑事法院，称其如果继续对美国和以色列进行调查，将对相关的法官和检察官实施制裁，并在美国法院起诉他们。

位于海牙的国际刑事法院 11 日回应称，他们没有被博尔顿的威胁 “ 吓住 ” ，将坚持对美国和以色列进行调查。





据半岛电视台 11 日介绍，去年 11 月，巴勒斯坦总统阿巴斯呼吁国际刑事法院 “ 审判 ” 以色列官员后，美国就曾威胁要关闭巴解组织驻华盛顿办事处。

10 日当天，巴解组织也宣布，美国已向其发出正式通知，称将关闭其驻华盛顿的办事处，原因是 “ 巴民族权力机构坚持要求国际刑事法院追责以色列官员 ” 。 “ 这等同于向我们国家和地区宣战，尽管他们曾承诺带来和平 ” ，巴民族权力机构发言人说。巴以和谈巴方首席谈判代表埃雷卡特发表声明表示，此举是 “ 特朗普政府对和平与正义的又一次打击 ” ， “ 是站在历史错误的一面 ” 。

巴解组织在声明中称特朗普政府 “ 虚伪，对以色列进行公然偏袒 ” ，强调此举 “ 不会阻止巴领导人向国际刑事法院提起上诉 ” ， “ 也不会阻止巴领导人计划推翻 ‘ 世纪交易 ’ 的战略决定 ” 。

所谓

“

世纪交易

”

，是特朗普酝酿提出的一项以巴方放弃耶路撒冷领土等前提帮助巴勒斯坦建国的非公开计划。

Twitter

sgnypost





