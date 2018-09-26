美坚持先朝鲜弃核后松绑制裁 美日首脑协调对朝立场

外媒称，美国国务卿迈克 · 蓬佩奥 23 日称，只有在朝鲜完成 “ 无核化 ” 后才会放松对朝鲜的经济制裁。此前，朝鲜最高领导人金正恩曾提出以关闭朝鲜主要核设施来换取美国的让步。





蓬佩奥称不会解除制裁





据美联社 9 月 23 日报道，金正恩上周在与韩国总统文在寅会晤时表示，如果美国采取 “ 相应措施 ” ，他愿意在有外部核查人员在场的情况下拆除宁边核设施，还承诺销毁朝鲜的主要导弹发射场，但他没有具体说明美国要采取什么措施。





报道称，此举有助于恢复美朝两国的外交接触。自美国总统特朗普 6 月在新加坡会晤金正恩并得到他关于弃核的模糊承诺以来，两国在外交方面一直未能取得进展。不过，美国政府官员尚未释放出表明愿向平壤提供其想要的那种激励措施的信号。





报道称，朝鲜方面一直寻求美国发表朝鲜战争终战宣言，将其视为美国减少 “ 敌意 ” 的一个标志，但蓬佩奥不愿发表意见。





蓬佩奥对《福克斯周日新闻》节目记者说： “ 关于什么是让步，大家各有各的想法。有些人认为，特朗普总统赴新加坡就是一种让步。我当然不这么认为，特朗普总统也不这么认为。 ”





他说： “ 不过我们已经清楚表明，经济制裁 —— 实现我们一直追求的结果的推动力 —— 不会被解除。而且联合国安理会也不会放松那些制裁，直到我们最终实现无核化的时候。 ”





报道称，蓬佩奥已邀请朝鲜外相在本周联合国大会间隙举行会谈，特朗普也正考虑与金正恩举行第二次首脑会谈。





美日首脑协调对朝立场





据共同社 9 月 23 日报道，日本首相安倍晋三 23 日抵达纽约，开始了其忙碌的 5 天访美日程，他计划出席联合国大会并与包括美国总统特朗普和韩国总统文在寅在内的其他领导人举行双边会谈，此次访问聚焦朝鲜和贸易问题。





在晚餐前，特朗普发推文称，他将 “ 谈谈军事和贸易问题，我们做了很多事情帮助日本，希望看到更平等的互惠关系。祝一切顺利！ ”





另据共同社 9 月 24 日报道，日本首相安倍晋三当地时间 23 日晚间在纽约的特朗普大厦与美国总统特朗普用了约两个半小时共进晚餐，双方就为实现朝鲜半岛无核化继续紧密合作达成一致。





安倍在晚餐会后向记者团表示，围绕朝鲜问题，双方确认了 “ 将进一步加强 ”6 月美朝首脑会谈产生的无核化氛围。





报道称，安倍和特朗普定于 26 日再次会晤，届时朝鲜无核化和日美双边贸易将是讨论的首要议题。





报道指出，日美同盟一直是日本外交努力的核心内容，安倍预计将再次强调日美同盟的重要性。为了实现朝鲜无核化这一共同目标，日本一直与美国密切配合。





文在寅赴美见特朗普





据韩联社 9 月 23 日报道，韩国总统文在寅 23 日抵达纽约， 24 日与美国总统特朗普举行双边峰会，其目的之一是促成第二次美朝峰会。





报道称， 6 天前，文在寅刚刚结束对朝鲜为期 3 天的访问回到韩国，他在访朝期间与朝鲜最高领导人金正恩举行了会谈。





在与文在寅会谈时，金正恩提出拆除朝鲜在东仓里的导弹发动机试验设施和导弹发射台，还提出拆除朝鲜在宁边的关键核设施，以作为美国采取相应措施的交换条件。





报道称，文在寅说，他将在本周于纽约举行的联合国大会间隙与特朗普讨论他们会采取什么相应措施。他还说，正式宣布结束朝鲜战争可能是向朝鲜提供某种安全保证的一种方式。





报道表示，文在寅指出，许多人担心，正式结束 1950 至 1953 年的战争可能会削弱美国继续在韩国保留数万名美军的理由。他说，这只是一个政治宣言，与驻韩美军无关，而且金正恩同意这个观点。





报道称，文在寅此次纽约之行的另一个目的是向世界阐述他与金正恩的第三次双边峰会的成果，他将于

26

日在联合国会议上发表主旨演讲。

Twitter

sgnypost





