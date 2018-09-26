伊朗石油部长:除韩国外没有其他国家停购伊朗石油

美国今年 5 月单方面退出伊核协议并宣布对伊朗重启制裁，然而到目前为止，此举似乎并未对伊朗的石油出口造成很大影响。伊朗石油部长赞加内表示，除韩国以外没有其他国家停止购买伊朗石油。他还表示，美国的制裁不能使伊朗的原油出口量降至零。





据土耳其广播电视公司（ TRT ） 25 日报道，参加在首都德黑兰举办的石化产品展会的伊朗石油部长赞加内（ Bijan Namdar Zanganeh ）对有关美国制裁措施及伊朗石油销售情况发表了相关声明。

赞加内指出，韩国近 3 个月以来没有从伊朗购买石油，除韩国以外没有其他国家作为伊朗的顾客而停止购买伊朗石油。他于 24 日表示，从长期来看，美国的制裁压力并不能使伊朗的原油出口量降至零。从短期来看，这是个 “ 永远不可能实现的梦想 ” 。

据美国广播公司报道，赞加内还对石油输出国组织（ OPEC ）和包括产油大国俄罗斯在内的非 OPEC 产油国周日（ 23 日）的会议结果表示欢迎。尽管特朗普呼吁降低油价，但该会议最终没有做出增加石油产量的相关决定。 “ 没有哪个国家对特朗普做出积极的回应 ” ，这可以被认为是美国总统的 “ 重大失败 ” ，赞加内说。

据此前报道，伊朗石油部

23

日发表声明，确认韩国已经完全停止进口伊朗石油。韩国成为自美国威胁将在

11

月重启对伊朗石油出口的制裁后，第一个把对伊朗石油进口量降至零的国家。

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