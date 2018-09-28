泰晤士世界大学排名发布：清华首超新加坡国大荣登亚洲榜首

英媒称，中国在泰晤士高等教育世界大学排行榜中的名次加紧攀升。中国高校按照现有评比方法首次位列亚洲第一。





英国泰晤士报高等教育网 9 月 26 日刊登题为《结果公布： 2019 年世界大学排名》的文章称，中国的清华大学超过新加坡国立大学，成为 2019 年世界大学排名中亚洲最好的大学，在总榜中上升 8 位至第 22 位，是前 30 名中最大升幅。新加坡国立大学从并列第 22 名滑至第 23 名。





文章称，这一上升意味着，清华大学现在在全球排行榜上首次超过了邻校北京大学，而它在泰晤士高等教育世界声誉排行榜上的地位一直在上升。





文章指出，这是自 2011 年以来，根据目前的世界大学排名方法，中国大学首次荣登亚洲榜首。新加坡国立大学在 2016 年至 2018 年期间一直是亚洲第一，而东京大学在 2011 年至 2015 年期间首屈一指。





文章称，过去一年，清华大学提高了论文引用的影响力，增加了机构收入，并发展了国际化视野，国际教职员工、学生和合著出版物的份额增加。





牛津大学高等教育教授、全球高等教育中心主任西蒙 · 马金森说，他对清华大学的进步 “ 并不感到意外 ” 。





他说： “ 它很可能是世界上数学和计算领域引文研究很高的头号大学 —— 在这一领域，中国已经远远领先于美国，把欧洲甩得更远。它在物理学和工程学方面接近世界顶级水平，而且在迅速上升。 ”





文章称，清华大学并非是在排行榜上唯一上升的中国高校。浙江大学今年的排名令人瞩目地上升了

76

位，升至第

101

位，这要归功于作为教学支柱的

5

个衡量标准的得分提高，以及研究收入、研究数量、行业收入和国际学生比例的提高。

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