泰晤士世界大学排名发布：清华首超新加坡国大荣登亚洲榜首

英媒称，中国在泰晤士高等教育世界大学排行榜中的名次加紧攀升。中国高校按照现有评比方法首次位列亚洲第一。
英国泰晤士报高等教育网9月26日刊登题为《结果公布：2019年世界大学排名》的文章称，中国的清华大学超过新加坡国立大学，成为2019年世界大学排名中亚洲最好的大学，在总榜中上升8位至第22位，是前30名中最大升幅。新加坡国立大学从并列第22名滑至第23名。
文章称，这一上升意味着，清华大学现在在全球排行榜上首次超过了邻校北京大学，而它在泰晤士高等教育世界声誉排行榜上的地位一直在上升。
文章指出，这是自2011年以来，根据目前的世界大学排名方法，中国大学首次荣登亚洲榜首。新加坡国立大学在2016年至2018年期间一直是亚洲第一，而东京大学在2011年至2015年期间首屈一指。
文章称，过去一年，清华大学提高了论文引用的影响力，增加了机构收入，并发展了国际化视野，国际教职员工、学生和合著出版物的份额增加。
牛津大学高等教育教授、全球高等教育中心主任西蒙·马金森说，他对清华大学的进步“并不感到意外”。
他说：“它很可能是世界上数学和计算领域引文研究很高的头号大学——在这一领域，中国已经远远领先于美国，把欧洲甩得更远。它在物理学和工程学方面接近世界顶级水平，而且在迅速上升。”
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