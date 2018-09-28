特朗普炫耀与金正恩相处融洽 称对朝无核化“不玩时间游戏”

外媒称，美国总统特朗普 9 月 26 日为自己努力与朝鲜最高领导人金正恩达成核协议的工作辩护，称自己在 6 月份的首脑会晤中除花了一点时间外未作任何让步，但是朝鲜却即将实现无核化。





据美联社 9 月 26 日报道，在联大会议期间召开的一场内容广泛的记者会上，特朗普告诉记者，虽然美国仍然在对朝鲜实行制裁，但是他认为由于他与金正恩的密切关系，金正恩希望达成协议。





特朗普说： “ 我们的关系非常好。他喜欢我，我也喜欢他，我们相处融洽。他希望达成协议，我也愿意达成协议。 ”





不过，特朗普不愿为两人何时有望打破僵局设定时间表。他说： “ 我们不玩时间游戏。 ”





报道称，僵局持续了几十年，困扰了数位美国和韩国总统。 2017 年，朝鲜进行了威力一次比一次更大的武器试验，专家认为朝鲜已接近实现长期以来的目标，即可以击中美国大陆的任何地点，这令很多人担心爆发战争。





报道还称，新加坡峰会以来，特朗普及其最高外交官迈克 · 蓬佩奥试图打破僵局。蓬佩奥计划下月出访平壤，为第二次 “ 特金会 ” 作准备。





另据法新社 9 月 26 日报道，美国总统特朗普 9 月 26 日说，他增加了与朝鲜最高领导人金正恩达成和平协议的可能性，要不是他当选总统，美国会被拖入与朝鲜的战争。





特朗普说： “ 要不是我当选，你们已经身陷战争。 ” 他又补充道，如今 “ 没人提这件事了 ” 。





特朗普在纽约举行的一场记者会上说： “ 我们的关系非常好。他喜欢我，我也喜欢他。 ”





特朗普说： “ 我真的认为他想要解决这件事。他希望达成协议，我也愿意达成协议。 ”





报道称，美国国务卿蓬佩奥定于下月访问平壤，不过特朗普拒绝就他认为朝鲜何时会实现无核化给出时间表。





此外据共同社 9 月 26 日报道，美国总统特朗普 9 月 26 日说，他将在 “ 非常近的将来 ” 宣布他与朝鲜最高领导人金正恩举行第二次会晤的时间和地点。





特朗普在联合国对记者说： “ 我将在非常近的将来会晤金正恩委员长，这个消息将会被宣布。我们今天将举行一场记者会并开始讨论这个问题，但我们将在非常近的将来宣布地点和时间。 ”





报道称，在今年 6 月特朗普与金正恩在新加坡举行的历史性会晤中，朝鲜领导人承诺要实现朝鲜半岛 “ 完全 ” 无核化。





美国国务卿蓬佩奥 9 月 26 日早些时候在接受美国哥伦比亚广播公司采访时说，在新加坡峰会后，金正恩已明确向特朗普表明 “ 他致力于无核化 ” 。





又据路透社 9 月 26 日报道，美国总统特朗普 9 月 26 日说，他没有为朝鲜无核化设定时间表。与此同时，国务卿蓬佩奥计划于下个月再次访问平壤，为特朗普与朝鲜最高领导人金正恩的第二次会晤作准备。





特朗普在纽约的一个记者会上回答记者提问时说： “ 我们不玩时间游戏。无论是需要两年、三年还是五个月 —— 那都不重要。 ”





报道称，特朗普是在蓬佩奥会晤朝鲜外务相后发表上述言论的，美国国务卿称此次会晤是非常积极的。蓬佩奥将于下个月再次访问平壤，为美朝第二次首脑会晤作准备。





蓬佩奥在推特上写道，他在纽约联合国大会期间与李勇浩举行的会晤是为了讨论美朝第二次首脑会晤以及 “ 朝鲜无核化的下一步举措 ” 。





蓬佩奥说： “ 还有许多工作要做，但我们将继续向前推进。 ”





报道称，蓬佩奥下个月对平壤的访问将是他今年第四次访问朝鲜。





美国国务院说，蓬佩奥与李勇浩会晤的目的是

“

进一步落实美朝新加坡首脑会晤的承诺，包括最终经过全面核实的朝鲜无核化，并为第二次首脑会晤作准备

”

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