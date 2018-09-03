日美军舰在南海共同搞演练

外媒称，日本最新直升机航空母舰 “ 加贺 ” 号在巡游南海期间，与美国 “ 罗纳德 · 里根 ” 号航母打击群共同训练，展示军事实力。





据 “ 今日俄罗斯 ” 电视台网站 9 月 1 日报道，日美海军 8 月 31 日演练了编队航行与联合机动，两军舰艇还演练了海上补给流程。





美军驻日本第 70 特遣部队指挥官，卡尔 · 托马斯声称，演习表明盟军舰队能够实现 “ 无缝 ” 协调行动，此次联合演习有助于 “ 进一步加强 ” 两军 “ 已经巩固了几十年的协作性 ” 。





报道称，日本舰队将在未来两个月巡访印度洋 - 太平洋地区的重要海域，菲律宾是巡访之旅的第一站，此外还计划访问印度尼西亚、新加坡、印度和斯里兰卡港口。





菲律宾媒体援引日本舰队指挥官福田达也（音）的话称，此次行动旨在加强日本与兄弟海军的合作，为地区 “ 和平与稳定作出贡献 ” 。





报道称，日本舰队由去年春天入列的日本最新最大战舰 “ 加贺 ” 号率领， “ 加贺 ” 号排水量 2.7 万吨，能够搭载 14 艘大型直升机，它与两艘驱逐舰 9 月 1 日共同停泊在菲律宾苏比克湾的阿拉瓦码头。





另据美国外交学者网站 8 月 30 日报道，日本海上自卫队的 3 艘军舰 8 月 26 日启程前往东南亚和印度洋执行为期两个月的部署任务。海上自卫队发表声明说，此次部署意在提高自身作战能力，促进与伙伴国海军的协同作业能力与合作，同时促进印度洋 - 太平洋地区的和平与稳定。

报道称，这支小型舰队包括直升机驱逐舰 “ 加贺 ” 号以及护卫舰 “ 稻妻 ” 号和 “ 凉月 ” 号，它们将访问菲律宾、新加坡、印度尼西亚、斯里兰卡和印度的港口。





报道指出， “ 加贺 ” 号是日本最大的军舰，也是第二艘 “ 出云 ” 级直升机驱逐舰。虽然日本将该级别的军舰列为 “ 驱逐舰 ” ，但 “ 出云 ” 级军舰以及它们的前身 “ 日向 ” 级驱逐舰与拥有巨大甲板的两栖攻击舰存在较多的共同之处 —— 后者是用来在空中袭击行动中把海军陆战队员送上岸的小型直升机航母。 “ 加贺 ” 号的姊妹舰 “ 出云 ” 号在去年夏天也执行过类似的部署任务，当时该舰与美国海军一起进行了演习。





报道称，排水量为 2.7 万吨的 “ 加贺 ” 号比美国海军的 4.5 万吨级攻击舰小很多，但仍然是一个强有力的军事存在。





报道指出，日本自第二次世界大战以来从未拥有过真正的航母，但去年日本政府消息人士曾表示，对 “ 出云 ” 级驱逐舰进行改进以便搭载 F-35 战斗机的短距起飞版本的方案正在考虑之中。 F-35 战斗机将大大加强 “ 出云 ” 号和 “ 加贺 ” 号的战斗能力和作战半径，并声称能成为帮助日本制衡中国日益增强的海军的重要能力。





报道称，中国对这种可能性给予了足够的重视，中国外交部警告日本不要进行搭载战斗机的军舰改造。





报道称，日本新公布的 2018 年 “ 防务计划 ” 强调了两大目标，第一是确保威慑或应对一系列冲突和灾难情形的能力，第二是稳定亚太地区并改善全球安全环境， “ 加贺 ” 号的部署符合日本致力于通过在整个地区驻军和参与活动以及增强其伙伴国的能力来促进稳定的目的。





报道指出，此次部署行动在某种程度上也是对 “ 防务计划 ” 内容作出响应的一个信号，该计划叙述了日本对于改善自身的岛屿防御或夺取作战能力的广泛强调。日本的直升机驱逐舰很可能会在迅速部署军队以执行岛屿防御或在夺取行动时发挥至关重要的作用。





报道称，今年早些时候，日本成立了一个精锐的两栖快速部署旅，而且上述

“

防务计划

”

中也包含有新的开支项目，用以改进其他的两栖运输舰和扩展陆基反舰导弹能力

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日本在

7

月的环太平洋军演中曾与美国陆军一道对一艘目标舰只进行了陆基反舰导弹的测试。

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