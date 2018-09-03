英媒：脱欧让三分之一英企总体信心下滑

英媒称，劳埃德银行最新的工商业调查显示，近三分之一的英国企业称，英国脱欧已经对它们的生意造成不利影响，总体信心在8月降低。
据英国《独立报》网站9月1日报道，商业信心指数8月降低6个百分点至23%，劳埃德银行称，这是因为对未来一年贸易前景的预期以及对经济的乐观情绪下降。
劳埃德银行资深经济学家汉柱·何（音）说：“商业信心在今年上半年回升，但最近有所下滑。这表明对英国脱欧风险的看法发生改变，凸显目前欧盟-英国谈判的重要性。”
据报道，衡量企业对脱欧将带来积极影响的信心的指数从7月的3%降至负4%，是自去年12月以来的最低水平。
报道称，这是总体信心下滑的主要推动因素，28%的企业称，它们认为脱离欧盟正在对它们的商业活动产生积极影响，比7月的31%下滑3个百分点，而32%的企业称影响是消极的（比7月的28%增加4个百分点）。
劳埃德银行说，担忧情绪在批发、餐旅、休闲以及公共部门最浓。
调查显示，伦敦和西米德兰兹的信心最高，都达到37%，在西北达到35%，但12个地区中有8个地区的总体信心下滑，在东南最甚。
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