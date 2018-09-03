英媒：脱欧让三分之一英企总体信心下滑

英媒称，劳埃德银行最新的工商业调查显示，近三分之一的英国企业称，英国脱欧已经对它们的生意造成不利影响，总体信心在 8 月降低。





据英国《独立报》网站 9 月 1 日报道，商业信心指数 8 月降低 6 个百分点至 23% ，劳埃德银行称，这是因为对未来一年贸易前景的预期以及对经济的乐观情绪下降。





劳埃德银行资深经济学家汉柱 · 何（音）说： “ 商业信心在今年上半年回升，但最近有所下滑。这表明对英国脱欧风险的看法发生改变，凸显目前欧盟 - 英国谈判的重要性。 ”





据报道，衡量企业对脱欧将带来积极影响的信心的指数从 7 月的 3% 降至负 4% ，是自去年 12 月以来的最低水平。





报道称，这是总体信心下滑的主要推动因素， 28% 的企业称，它们认为脱离欧盟正在对它们的商业活动产生积极影响，比 7 月的 31% 下滑 3 个百分点，而 32% 的企业称影响是消极的（比 7 月的 28% 增加 4 个百分点）。





劳埃德银行说，担忧情绪在批发、餐旅、休闲以及公共部门最浓。





调查显示，伦敦和西米德兰兹的信心最高，都达到 37% ，在西北达到 35% ，但 12 个地区中有 8 个地区的总体信心下滑，在东南最甚。





据报道，与此同时，制造业企业仍然最有信心，达到

38%

，但建筑业的信心则大幅下滑

12

个百分点至

36%

。

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