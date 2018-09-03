日报：秩序混乱是美国衰退的表现吗

日本《产经新闻》 8 月 29 日刊文称，秩序混乱是美国衰退的表现。





今天的我们置身于什么样的世界秩序之中呢？文章称，美国公开批评既是邻国又是盟国的加拿大总理贾斯廷 · 特鲁多，唐纳德 · 特朗普认为北约成员国在防卫领域努力不够，尤其将矛头指向了欧洲最大的经济体德国，就在他责备盟国没有公平分摊防卫开支之后，马上跑去与本应视为仇敌的俄罗斯总统普京握手。即便在由民主国家组成的北约内部，也冒出了土耳其、波兰、匈牙利等的强人政治。





世界秩序出现混乱





文章称，在战后的国际政治中，冷战或许称得上是一段非黑即白的时代。东西阵营在意识形态领域对立，经济体制上也有着明确的分化。冷战一结束，美国学者弗朗西斯 · 福山就写出了《历史的终结》，宣告以美国为中心的自由民主主义战胜了共产主义。福山此后曾尝试对自己的理论作出修正，但就当时来说，他确实指出了问题的核心。





老布什总统以迅雷不及掩耳之势结束了因伊拉克入侵科威特而爆发的海湾战争，支持率一度飙升至 91% 。作为冷战和海湾战争的胜利者，美国的心情自然是爽到飞起，老布什抛出了新世界秩序已经形成的论调。





实际上，以美国为首的秩序只存在了很短一段时间。美国单极时代的解体应该是以其 2003 年军事干预伊拉克、 2008 年的雷曼破产引发全球性金融危机为触发点的。与此同时，随着金砖国家的崛起，美国被认为 “ 相对衰落 ” ，在这样的背景下出现了中国的崛起和 “ 一带一路 ” 构想的提出。





文章提到，最近几年，民粹主义势力在欧洲不断壮大。美国在战后推行的基于自由主义国际规则的秩序迎来了危机。





让盟国为自己补台





近期美国《外交》双月刊刊登的两篇观点，一篇是由俄亥俄州州长、共和党人约翰 · 卡西奇撰写的题为《重塑世界领导力》的文章。他对战后国际秩序发挥的作用给予了高度评价，指出过去 70 年以美国主导的自由市场为前提构建的民主主义遍行全球，促进了世界经济的活跃，减少了贫困和疾病，遏制了大国间的冲突。





文章认为，这种对美国推行的战后价值观充满自豪，呼吁应当超越党派藩篱、以更加强有力的手段重建一个繁荣美国的姿态，对于那些对特朗普政府充满怀疑的盟国来说，实在无法带来更多期待了。





另一篇文章来自于哈佛大学教授格雷厄姆 · 艾利森，题为《自由秩序的真相》。艾利森教授对公元前 5 世纪的雅典和斯巴达战争进行了分析，介绍了新兴大国对守成大国发起挑战导致的所谓 “ 修昔底德陷阱 ” 。根据他的理论，为了对抗苏联的威胁，美国主导的自由秩序的目标就是分别在欧洲和亚洲实现德国和日本的经济复苏。





文章称，经济层面有马歇尔计划、国际货币基金组织（ IMF ）、世界银行，安全层面则有北约。在亚洲，除了签署《日美安保条约》外，还有各种双边同盟条约。





说到底，美国还是出于维护本国自由民主的目的，主张应当专注于重建已经陷入混乱的本国的民主秩序。艾利森教授指出，冷战刚刚结束时，美国国内生产总值占全球的比重已经从战后的二分之一降至四分之一，现在更是落到只有七分之一，由此断言美国确实在衰落。





文章认为，虽然不清楚特朗普总统更偏向于上述哪种观点，但从不久前召开的北约峰会上或许已经能够看到清晰的答案。可能是要让别人为美国的衰落补台，美国强烈要求德国等盟国公平分摊防卫开支。

“

轻军事的经济大国

”

将陷入两难境地。这对日本来说绝非事不关己。

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