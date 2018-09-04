距核武器仅一“船”之遥！纳粹德国差点先于美国造出原子弹

英媒称，一部新纪录片发现，希特勒当时距离获得一种重要的材料、从而制造出一枚炸毁伦敦的原子弹仅一 “ 船 ” 之遥。





据英国《每日电讯报》网站 9 月 1 日报道，在挪威距离首都奥斯陆 100 英里（约合 160.93 千米）的一个湖中央，海军历史学家和科学家找到了那艘纳粹用来运输准备用于德国核反应堆的重水的船。





报道称， “ 海多罗 ” 号渡轮是 1944 年奉丘吉尔之命而炸沉的，但直到现在也没有人知道这艘船上是否真的载有希特勒核武库所需的关键部件。





在《国家地理》的新《海底大搜索》系列中，科学家们利用多波束声呐技术绘制了湖床地图，还把渡船打捞上来，以弄清船上装载的货物。





他们发现，至少有 18 个大桶里经检测含有重水。据信还有更多的大桶被沉船压瘪。这些重水足以使纳粹很快成为一个核超级大国。





曾在索尔福德大学任职的海军历史学家兼作家埃里克 · 格罗夫教授说： “ 德国似乎很可能马上就要制造出一颗核弹，盟国显然对此非常担心。 ”





他说： “ 重水是德国人让他们的核反应堆运转起来的重要部件。战后，据参与德国核武器计划的人说，损失这些重水绝对是决定性的。它阻止了反应堆计划的正常进行。 ”





报道称， 1934 年，挪威人已经成功地建造了第一座能够产生重水的商业工厂，而这座工厂就坐落在位于韦莫克的蒂恩湖的悬崖上。





报道还称，德国是在 1939 年 4 月开始其核计划的，代号 “ 铀俱乐部 ” 。而就在几个月前，德国科学家奥托 · 哈恩和弗里茨 · 施特拉斯曼刚刚发现核裂变，使德国人大大领先于美国的曼哈顿计划。





报道指出，重水对于减缓和控制核裂变过程至关重要。 1940 年纳粹入侵挪威后，他们控制了韦莫克的工厂，到 1942 年，这个工厂每年生产的重水超过一吨。





报道称，盟军非常害怕希特勒开始使用重水制造核武器，于是伦敦下令展开一系列破坏行动，最著名的是 1943 年的 “ 冈纳赛德行动 ” ，派遣挪威的突击队员去炸毁工厂。





报道指出，遭到突袭后，纳粹意识到他们需要保护剩余的库存，于是从 1944 年 2 月 20 日开始通过火车和轮渡从韦莫克向德国的核反应堆转移相当于一年产量的重水。





挪威产业工人博物馆的馆长、历史学家吕纳尔 · 利亚说： “ 希特勒的梦想是研制出这种真的能摧毁伦敦、分分钟逆转战局的炸弹。 ”





然而，奉丘吉尔的命令，挪威抵抗力量在这艘渡轮上安装了一颗定时炸弹，在到达蒂恩湖中心时爆炸。这艘渡轮沉入 1500 英尺（约合 457.2 米）深的湖底，想要捞回这些桶已经是不可能的了。





挪威科技大学的弗雷德里克 · 瑟雷德博士说： “ 渡轮沉没后，有很多人猜测，由于缺乏保护，船上的重水已经被正常的水取代。所以我们想下潜打捞一只桶上来，证明这其实是运往德国的重水。 ”





新的扫描结果显示，这艘 170 英尺长的渡轮仍是完整的，在湖床上向下倾斜。检测表明，不仅重水还在桶中，而且这些重水足以使德国走上成为核大国的道路。





报道称，近年来，历史学家们对希特勒是否真的有能力制造核武器提出了质疑，认为纳粹远远落后于美国人。但去年，一些金属探测人员在德国勃兰登堡附近奥拉宁堡的一个前研究机构周围进行了搜索，结果发现了放射性物质。德国试飞员也声称看到过无法解释的蘑菇云。

最终，美国赢得了核武器竞赛，在

1945

年

5

月

7

日

——

德国投降的那一天

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进行了第一次原子弹试爆。

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