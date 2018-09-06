澳科学家发现新型超级细菌：对所有已知抗生素都具耐药性

法媒称，澳大利亚科学家 9 月 3 日警告说，一种对所有已知抗生素具有耐药性的超级细菌正在世界各地的医院病房悄无声息地传播。这种超级细菌会造成 “ 严重 ” 感染甚至死亡。





据法新社 9 月 3 日报道，墨尔本大学的研究人员在来自 10 个国家的样本中发现了这种多重抗药性细菌的 3 个变种，其中包括目前市场上出售的任何药物都无法可靠控制的欧洲菌株。





墨尔本大学微生物诊断部门公共卫生实验室的负责人本 · 豪登对法新社记者说： “ 我们最初在澳大利亚采集样本，然后进行了全球采样，发现在许多国家和世界各地的许多机构都存在这种超级细菌。 ”





他说： “ 它似乎已经蔓延开来。 ”





报道称，这种名为表皮葡萄球菌的细菌与更知名、更致命的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（ MRSA ）有关。





报道还称，这种细菌自然存在于人的皮肤上，最常感染老年人和植入假体材料、比如导管和关节置换器的患者。





豪登说： “ 它可以是致命性的，但通常是在已经病得很重的住院患者身上 …… 它很难根除，而且感染会很严重。 ”





豪登的小组研究了来自全球 78 家医院的数百份表皮葡萄球菌标本。





他们发现，这种超级细菌的某些菌株对自身的 DNA 做了一个小小的改变，导致对两种最常见的抗生素产生耐药性，而这两种抗生素通常是在治疗院内感染时同时使用的。





研究报告的作者之一、墨尔本彼得 · 多尔蒂感染与免疫研究所博士生琼 · 李（音）说： “ 这两种抗生素互不相关，因此你想不到一种变异会导致两种抗生素都失效。 ”





报道称，很多最强效的抗生素都是极其昂贵甚至有毒的，而且研究小组说，同时使用多种药物来预防耐药性的做法可能行不通。





研究人员说，他们认为这种超级细菌之所以正在迅速传播是因为在重症监护室使用抗生素的人特别多，那里的患者病情最重，强效药物是常规用药。





世卫组织早就警告说，抗生素的过度使用会引发新的致命性耐药菌株。





报道称，澳大利亚 8 月公布的另一项研究结果显示，一些医院的超级细菌对在医院病房使用的洗手液和消毒液中发现的醇基消毒剂变得越来越具耐受性。





豪登说，他的研究结果表明，需要更好地了解感染是如何传播的和医院要选择瞄准哪些细菌。这项研究结果发表在英国《自然 · 微生物学》月刊上。





他说： “ 这凸显了越来越多地使用抗生素正驱使更多的耐药细菌。 ”

他说：

“

在医院环境中，我们正在驱使更多耐药菌株，而抗生素耐药性无疑是全球住院治疗面临的最大风险之一。

”

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