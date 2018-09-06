    • 2018年9月6日

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    李登辉“卸任礼遇金”年列868万新台币 台网友：台湾要破产

    星期四, 九月 06, 2018

    台媒称，台湾地区领导人办公室编列2019年度预算，预算书已送交台当局立法机构审议，其中，在卸任礼遇部分，台湾地区领导人办公室共编列2250万余元（新台币），台湾地区前领导人李登辉礼遇经费编列868.3万余元，这是李登辉最后一年享有卸任礼遇。对此，台湾网友惊呼天啊再过几届台湾会不会因为礼遇金而破产

    据台湾中时电子报95日报道，台湾地区领导人办公室已送进台当局立法机构的2019年度预算书中显示，在卸任礼遇部分，台湾地区领导人办公室共编列2250万余元。李登辉礼遇经费编列868.3万余元，包括礼遇金”318.3万元，处理事务人员、司机、办公室和各项事务等费用500万余元，保健医疗费用50万余元。相较2018年度，李登辉的卸任礼遇增加9.3万余元。

    报道称，台湾地区前领导人马英九礼遇经费编列同样为868.3万余元，也包括礼遇金、处理事务人员、司机、办公室和各项事务、保健医疗费用等；台湾地区前副领导人吴敦义礼遇经费编列514.2万余元。

    对此，岛内网友热议并留言表示，再过几届台湾会不会因为礼遇金而破产年改该改的不改年改可以从大人物先做起吗？天啊，李登辉868.3万年薪，可以养一个22K的年轻人35年，这个，需要转型正义了

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