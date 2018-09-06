李登辉“卸任礼遇金”年列868万新台币 台网友：台湾要破产

台媒称，台湾地区领导人办公室编列2019年度预算，预算书已送交台当局立法机构审议，其中，在“卸任礼遇”部分，台湾地区领导人办公室共编列2250万余元（新台币），台湾地区前领导人李登辉“礼遇经费”编列868.3万余元，这是李登辉最后一年享有“卸任礼遇”。对此，台湾网友惊呼“天啊”、“再过几届台湾会不会因为礼遇金而破产”。
据台湾中时电子报9月5日报道，台湾地区领导人办公室已送进台当局立法机构的2019年度预算书中显示，在“卸任礼遇”部分，台湾地区领导人办公室共编列2250万余元。李登辉“礼遇经费”编列868.3万余元，包括“礼遇金”318.3万元，处理事务人员、司机、办公室和各项事务等费用500万余元，保健医疗费用50万余元。相较2018年度，李登辉的“卸任礼遇”增加9.3万余元。
报道称，台湾地区前领导人马英九“礼遇经费”编列同样为868.3万余元，也包括“礼遇金”、处理事务人员、司机、办公室和各项事务、保健医疗费用等；台湾地区前副领导人吴敦义“礼遇经费”编列514.2万余元。
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