李登辉“卸任礼遇金”年列868万新台币 台网友：台湾要破产

台媒称，台湾地区领导人办公室编列 2019 年度预算，预算书已送交台当局立法机构审议，其中，在 “ 卸任礼遇 ” 部分，台湾地区领导人办公室共编列 2250 万余元（新台币），台湾地区前领导人李登辉 “ 礼遇经费 ” 编列 868.3 万余元，这是李登辉最后一年享有 “ 卸任礼遇 ” 。对此，台湾网友惊呼 “ 天啊 ” 、 “ 再过几届台湾会不会因为礼遇金而破产 ” 。





据台湾中时电子报 9 月 5 日报道，台湾地区领导人办公室已送进台当局立法机构的 2019 年度预算书中显示，在 “ 卸任礼遇 ” 部分，台湾地区领导人办公室共编列 2250 万余元。李登辉 “ 礼遇经费 ” 编列 868.3 万余元，包括 “ 礼遇金 ”318.3 万元，处理事务人员、司机、办公室和各项事务等费用 500 万余元，保健医疗费用 50 万余元。相较 2018 年度，李登辉的 “ 卸任礼遇 ” 增加 9.3 万余元。





报道称，台湾地区前领导人马英九 “ 礼遇经费 ” 编列同样为 868.3 万余元，也包括 “ 礼遇金 ” 、处理事务人员、司机、办公室和各项事务、保健医疗费用等；台湾地区前副领导人吴敦义 “ 礼遇经费 ” 编列 514.2 万余元。





对此，岛内网友热议并留言表示，

“

再过几届台湾会不会因为礼遇金而破产

”

、

“

年改该改的不改

”

、

“

年改可以从大人物先做起吗？

”

、

“

天啊，李登辉

868.3

万年薪，可以养一个

22K

的年轻人

35

年，这个，需要转型正义了

”

。

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