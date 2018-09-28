委内瑞拉斥责美国煽动兵变 两国关系骤然剑拔弩张

外媒称，26日，华盛顿和加拉加斯突然剑拔弩张。美国总统特朗普暗示要对委内瑞拉作出军事回应，誓言对这个左派统治的国家采取行动。
据法新社9月27日报道，在委内瑞拉经济危机持续之际，特朗普的威胁立即被委政府谴责为煽动“军队暴动”。
报道称，正在纽约出席联合国大会的特朗普说：“委内瑞拉正在发生的事是耻辱的。我只希望看到委内瑞拉转变，我希望人们安全。我们会关照委内瑞拉。”
他还说：“所有关于委内瑞拉的选项都摆在桌面上，包括强硬的和不那么强硬的。你们知道我说的强硬是什么意思。”
此前一天特朗普还对记者称，如果委内瑞拉“军方下定决心的话”，马杜罗政权可能“会很快被推翻”。
委内瑞拉外交部在公报中批判：“委内瑞拉对美国总统的好战和干涉主义的声明予以最坚决的驳斥，这些言论意图引发我国军队暴动。”委政府认为特朗普的言论是美国在“其他拉美国家”的参与下“推行颠覆政策”的证据。
报道还称，马杜罗当天在联大发表讲话时再次指责美国是8月无人机袭击事件的幕后主使。他还宣布，“尽管存在分歧”，他愿意向特朗普“伸出手”并进行会面。他强调自己是“一名工人、一名司机，是人民的一员，而不是权贵”。
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