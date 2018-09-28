委内瑞拉斥责美国煽动兵变 两国关系骤然剑拔弩张

外媒称， 26 日，华盛顿和加拉加斯突然剑拔弩张。美国总统特朗普暗示要对委内瑞拉作出军事回应，誓言对这个左派统治的国家采取行动。





据法新社 9 月 27 日报道，在委内瑞拉经济危机持续之际，特朗普的威胁立即被委政府谴责为煽动 “ 军队暴动 ” 。





报道称，正在纽约出席联合国大会的特朗普说： “ 委内瑞拉正在发生的事是耻辱的。我只希望看到委内瑞拉转变，我希望人们安全。我们会关照委内瑞拉。 ”





他还说： “ 所有关于委内瑞拉的选项都摆在桌面上，包括强硬的和不那么强硬的。你们知道我说的强硬是什么意思。 ”





此前一天特朗普还对记者称，如果委内瑞拉 “ 军方下定决心的话 ” ，马杜罗政权可能 “ 会很快被推翻 ” 。





委内瑞拉外交部在公报中批判： “ 委内瑞拉对美国总统的好战和干涉主义的声明予以最坚决的驳斥，这些言论意图引发我国军队暴动。 ” 委政府认为特朗普的言论是美国在 “ 其他拉美国家 ” 的参与下 “ 推行颠覆政策 ” 的证据。





报道还称，马杜罗当天在联大发表讲话时再次指责美国是 8 月无人机袭击事件的幕后主使。他还宣布， “ 尽管存在分歧 ” ，他愿意向特朗普 “ 伸出手 ” 并进行会面。他强调自己是 “ 一名工人、一名司机，是人民的一员，而不是权贵 ” 。





报道称，特朗普稍早前也表示愿意与马杜罗会晤。

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