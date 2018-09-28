    • 2018年9月28日

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    委内瑞拉斥责美国煽动兵变 两国关系骤然剑拔弩张

    星期五, 九月 28, 2018

    外媒称，26日，华盛顿和加拉加斯突然剑拔弩张。美国总统特朗普暗示要对委内瑞拉作出军事回应，誓言对这个左派统治的国家采取行动。

    据法新社927日报道，在委内瑞拉经济危机持续之际，特朗普的威胁立即被委政府谴责为煽动军队暴动

    报道称，正在纽约出席联合国大会的特朗普说：委内瑞拉正在发生的事是耻辱的。我只希望看到委内瑞拉转变，我希望人们安全。我们会关照委内瑞拉。

    他还说：所有关于委内瑞拉的选项都摆在桌面上，包括强硬的和不那么强硬的。你们知道我说的强硬是什么意思。

    此前一天特朗普还对记者称，如果委内瑞拉军方下定决心的话，马杜罗政权可能会很快被推翻

    委内瑞拉外交部在公报中批判：委内瑞拉对美国总统的好战和干涉主义的声明予以最坚决的驳斥，这些言论意图引发我国军队暴动。委政府认为特朗普的言论是美国在其他拉美国家的参与下推行颠覆政策的证据。

    报道还称，马杜罗当天在联大发表讲话时再次指责美国是8月无人机袭击事件的幕后主使。他还宣布，尽管存在分歧，他愿意向特朗普伸出手并进行会面。他强调自己是一名工人、一名司机，是人民的一员，而不是权贵

    报道称，特朗普稍早前也表示愿意与马杜罗会晤。

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