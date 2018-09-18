与美国签新军事协议后 印度又向俄罗斯购护卫舰

在与美国签署新军事协议后，印度又于近期敲定了与俄罗斯的军购大单。根据最终协议，印度将向俄罗斯购买 4 艘护卫舰，价值 22 亿美元，这也是印俄之间的最大军事订单。

综合《今日俄罗斯》、印度《经济时报》报道，印俄将在今年 10 月举行的峰会上正式签署购买协议，俄罗斯总统普京和印度总理莫迪将出席签约仪式。在印度采购的四艘 11356 型护卫舰中，有两艘会在印度造船厂完成组装，而另两艘将由俄罗斯直接交付。





有消息人士称，由于受到美国制裁影响，印度银行无法给俄罗斯支付美元，随后，双方商定印度将支付卢比。报道称，印度避开美元直接支付卢比的做法是对美国《以制裁反击美国敌人法案》的挑战。 2017 年，美国总统特朗普签署了一项制裁法律，名为《以制裁反击美国敌人法案》，对俄罗斯、伊朗等国家实施制裁。该法案第 231 条规定，对与俄罗斯国防等部门进行重大交易的国家，将实施二级制裁。而印度是俄罗斯最大的军事合作伙伴之一，可能受到相应制裁。

不仅如此，印度还将购买俄罗斯的 S-400 防空导弹系统。印度国防部长西塔拉曼 17 日称，美国制裁不会影响印俄之间的关系，印度采购俄罗斯 S-400 防空导弹系统的协议即将协商完毕。

近日，美印签署新的军事协议，但报道认为，美印军事合作改善并不等于其他领域关系同步改善，也不能掩盖双方在其他领域的分歧。

9

月

6

日，美国与印度

“2+2”

高级别对话在印度首都新德里举行，双方签署了

“

通信、兼容与安全协议

”

（

COMCASA

），推动美印军事装备间实现通信联通，提升两军协同作战能力。

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